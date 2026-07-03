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Общество

Сам сдал себя полиции – казахстанец на Lexus устроил опасный заезд ради лайков

Фото: ДП области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 01:50 Фото: ДП области Абай
В Семее 20-летний водитель Lexus LX570 попал под суд после того, как выложил в соцсети видео с опасным обгоном по встречной полосе. Об этом 3 июля 2026 года сообщили в Департаменте полиции области Абай, передает Zakon.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой водитель Lexus LX570 на автодороге Семей – Павлодар выехал на полосу встречного движения.

Личность нарушителя была оперативно установлена.

"20-летний водитель привлечен к административной ответственности. Административный материал направлен в суд", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции также добавили, что популярность в социальных сетях не должна строиться на демонстрации опасного поведения.

Ранее в Астане полицейские привлекли к строгой ответственности 19-летнего водителя автомобиля Lexus, который ради хайпа в социальных сетях устроил опасную езду по тротуару, едва не сбив пешеходов.

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Канат Болысбек
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