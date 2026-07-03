Сломал шлагбаум и справил нужду – алматинец устроил мерзкую выходку ради хайпа в Сети

Попытка заработать легкую популярность в Сети обернулась арестом для молодого алматинца. Об этом 3 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, ради сомнительного хайпа парень сломал шлагбаум и справил нужду в общественном месте. Видео быстро разлетелось по интернету и привлекло внимание сотрудников полиции.

Несмотря на отсутствие заявлений от граждан, полицейские Алмалинского района самостоятельно организовали проверку, установили участников инцидента и доставили их в районное управление полиции.

"В ходе разбирательства установлено, что противоправные действия совершил местный житель. В отношении него были собраны административные материалы за мелкое хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества", – рассказали в ведомстве.

По решению суда нарушитель привлечен к ответственности и подвергнут административному аресту на 15 суток.

В полиции Алматы напоминают: попытки заработать популярность в социальных сетях за счет нарушения закона неизбежно влекут за собой правовые последствия.

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