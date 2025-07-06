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Представления, мастер-классы и концерт: как в Астане празднуют Национальный день домбры

Астана, праздник, Центральный парк , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 17:19 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане с утра стартовали тематические народные гуляния посвященные Национальному дню домбры. К слову, мероприятие гармонично совпало с празднованием Дня города, передает корреспондент Zakon.kz.

Основной локацией для празднования Национального дня домбры стал пешеходный мост "Атырау көпірі", более известный как "рыба-мост". Это строение - подарок Астане в день ее 20-летия от Атырауской области. Открыли его 1 июля 2018 года. Мост идеально соединяет Центральный парк с Набережной реки Есиль.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Весь мост превратился в единую театральную сцену: юноши и девушки в национальных костюмах гуляют, играют на домбре и поют. А еще они охотно фотографируются со всеми желающими. 

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Мы решили создать атмосферу праздника, поэтому пришли сюда в национальных костюмах. Артисты выступают, играют на домбре, а мы создаем для них такой "фон". Людям очень нравится, особенно взрослому поколению. Они останавливаются, хвалят нас, просят сфотографироваться с ними. Но и молодежи нравится атмосфера. Это такая гордость за наши традиции, культуру и быт,  за то, какие у нас красивые костюмы, узоры, как играли на домбре наши предки. Это достояние нашего народа и мы должны передать это следующим всем поколениям", – говорит Нурали Амантай. 

Представлена здесь и познавательная часть: для этого установили специальный стенд памяти с именами великих композиторов - куйши.

праздник, Астана, память , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 17:19

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Здесь же проходит мастер-класс по изготовлению домбры.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Для юных жителей города организовали уголок для творчества - здесь они могли на свой вкус разрисовать фигуру домбры.

Национальный день домбры, праздник, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 17:19

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

6 июля, в Национальный день домбры, в амфитеатре состоится большой концерт с участием 400 школьников и эстрадно-симфонического оркестра.

Вот уже семь лет каждое первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. 

Историю возникновения и развития уникального музыкального инструмента можно прочитать здесь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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