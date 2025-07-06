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Песни, танцы и народные кюи: алматинцы отмечают Национальный день домбры

Национальный день домбры, праздник, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 18:31 Фото: Zakon.kz
В Алматы в честь Национального дня домбры начался праздничный концерт с участием известных исполнителей казахстанской эстрады, традиционного жанра и домбристов. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Перед алматинцами и гостями города выступают такие народные артисты Казахстана, как Роза Рымбаева, Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова и Рамазан Стамгазиев.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 18:31
Национальный день домбры: история и легенды древнего культурного наследия казахстанцев


Фото: Zakon.kz

Со сцены с поздравлениями выступили участник группы "МузАРТ" Мейрамбек Беспаев и виртуоз-домбрист Асылбек Енсепов, а также Молдир Ауелбекова, группа "Коныр" и "Ulytau". 

Фото: Zakon.kz

Особенно зритель ждет выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген Сазы" и творческие постановки артистов Театра традиционного искусства "Алатау".

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на празднике много молодежи, которая активно принимает участие в праздничной программе. 

"День домбры начали праздновать в Казахстане с 2018-го года. Именно в этот год я и мои друзья окончили школу. Мы пообещали друг другу, что Национальный день домбры мы будем отмечать каждый год вместе. Этот праздник для нас имеет особое значение. Почти все мы учились в музыкальной школе по классу домбры. Для нас этот инструмент – символ нашей дружбы и нашего единства. С праздником, казахстанцы! Пусть звуки домбры всегда будут в наших сердцах", – рассказал алматинец Антон Мустафов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На концерт алматинцы пришли целыми семьями. Для многих казахстанцев День домбры – это не обычный праздник. Этот день посвящен уважению к национальной музыке и ценностям казахского народа.

"Это прекрасный праздничный день! В этот день мы, казахстанцы, отмечаем не просто праздник искусства и красивой музыки. Этот праздник имеет большое значение в духовной жизни казахского народа. Домбра – это душа нашего народа, ее звучание – это голос наших предков, это наша культура. Нашему поколению необходимо сохранять национальные традиции и передавать их подрастающему поколению. С праздником, дорогие казахстанцы!" – сказала алматинка Динара Тагапова.

Фото: Zakon.kz

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 18:31
Жагалау озера Копа вновь наполнилось звуками домбры

Национальный день домбры в Казахстане ежегодно отмечается в первое воскресенье июля. 

По данным Министерстве культуры и информации РК, в этом году было организовано около 300 мероприятий, посвященных празднику, из которых свыше 200 состоялось в регионах страны. В южной столице концерт закончится в 21:00. 

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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