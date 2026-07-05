Улицы Астаны превратились в театр: сотни горожан присоединились к праздничному шествию

В Астане 5 июля 2026 года к Национальному дню домбры и в преддверии Дня столицы начались празднования с необычного перформанса: артисты прошли от Амфитеатра до Городской площади, а по пути к ним присоединялись десятки горожан, передает корреспондент Zakon.kz.

В Астане празднование Дня столицы началось не со сцены, а прямо на улицах города. Десятки артистов в ярких костюмах вышли от Амфитеатра и, пройдя через Атырауский мост, повели за собой колонну горожан к Городской площади.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Маршрут составил около двух километров, но по пути шествие становилось все длиннее: случайные прохожие останавливались, снимали происходящее на телефоны, а затем сами вливались в праздничный поток.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Особую атмосферу создавали не только музыка и уличные артисты. Волонтеры раздавали всем желающим венецианские маски, и уже через несколько минут среди участников было трудно отличить актеров от зрителей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Дети и взрослые с удовольствием примеряли их, фотографировались и продолжали путь уже как полноценные участники перформанса. Казалось, что привычная городская улица на несколько часов превратилась в огромную театральную сцену, где у каждого появилась возможность сыграть свою роль.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Возглавляла шествие столичная "Академия шоу". Ее артисты не просто шли впереди колонны – они постоянно общались с людьми, приглашали прохожих присоединиться, шутили, танцевали и буквально вели праздник за собой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Вместе с ними в фестивале приняли участие казахстанские уличные театры Tamenov Show, "Театр для моей птички", "Тотальный театр", Art и Шок, театр "А3", а также российский театр "АспектР" из Санкт-Петербурга. Каждый коллектив привез собственный стиль, но в этот день их объединяла одна задача – сделать город пространством живого искусства.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как рассказал директор "Академии шоу" Бекзат Наукан, подготовка к этому шествию начинается задолго до того, как о нем узнают жители.

"Город, наверное, узнает о празднике и параде за два-три дня, а мы готовимся два-три месяца. Каждый раз мы рады, что именно нам доверяют вести это шествие. Конечно, это непросто, но нам это нравится. Пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем города Астаны", – сказал он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его словам, самая большая награда для артистов – видеть, как колонна растет буквально на глазах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Это очень классное ощущение, когда жители столицы нас поддерживают. Мы стараемся для них, и когда люди присоединяются, это очень приятно. Спасибо всем нашим жителям за поддержку. Мы делаем это для вас. С любовью, Астана, с праздником!" – отметил Наукан.

Он признался, что не ожидал увидеть столько людей, встречавших шествие с телефонами и камерами.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фестиваль городских перформансов продолжится и 6 июля. В 14:30 праздничные представления развернутся в парке "Жетісу", где жители и гости столицы вновь смогут увидеть выступления уличных театров и стать частью большого городского спектакля уже под открытым небом.