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Общество

День, когда город наполнили звуки домбры: жителей Шымкента объединил один звук

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:51 Фото: акимат Шымкента
Сегодня с самого утра в каждом уголке Шымкента звучали чарующие, плавные звуки домбры.

Праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню домбры и получившее название "Домбыра – ұлттың үні, Конституция – елдің тірегі", началось с торжественного шествия домбристов и их выступлением в разных городских локациях. Шествие, прославляющее национальное искусство, дошло до парка Shym City, где вечером переросло в масштабный праздничный концерт.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:51

Фото: акимат Шымкента

На аллеях парка, собравшего жителей и гостей города, звучали казахские кюи и народные песни. Это был культурный вечер, возрождающий национальный дух. Особенную глубину празднику в этом году придало то, что Национальный день домбры отметили буквально через несколько дней после официального вступления в силу новой Конституции.

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:51

Фото: акимат Шымкента

Заместитель акима города Сарсен Куранбек, поздравляя собравшихся, подчеркнул, что для казахского народа домбра – это не просто музыкальный инструмент, а священное наследие, хранящее духовную память нации.

"Домбра – священный инструмент, который веками идет рука об руку с нашим народом. В ее звучании сокрыты история, судьба, радости и горести казахов. На сегодняшний день в нашем национальном фонде сохранено более 10 тысяч кюев. И каждый кюй – это летопись прошлого. Дух народа, передававшего из поколения в поколение через музыку мужество и единство, радость и скорбь, стремление к свободе, бережно сохранен в струнах домбры. Когда Кадыр Мырза Али писал: "Настоящий казах – это не сам казах, настоящий казах – это домбра", он имел в виду, что весь характер, всю душу казаха можно услышать в этом благородном, глубоком звучании. В этом году у праздника особый смысл: 1 июля вступила в силу Конституция, принятая на всенародном референдуме в марте. А новый Основной закон уделяет исключительное внимание сохранению национальных ценностей, развитию науки и образования. Поэтому сегодняшний день – это не просто чествование домбры, это символ нашей общей ответственности за защиту национального наследия", – отметил он.
Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:51

Фото: акимат Шымкента

Завесу праздничного вечера открыл фольклорный ансамбль "Каратау" под руководством Саната Абилхана, исполнив произведение Бауыржана Актаева "Арнау". На концерте прозвучали знаменитые кюи – "Байжума" Курмангазы и "Аксак кулан" Кетбуги, а также песни "Бабалар мекені – Алтай", "Баллада о домбре" и "Мен де бір қазақпын".

Особый восторг и теплые овации зрителей вызвали народные песни "Жариям-айдай" и "Ахау, керім".

Фото: акимат Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:51

Фото: акимат Шымкента

Жители города, пришедшие на концерт, остались под глубоким впечатлением. Они выражали искреннюю благодарность за то, что выходные дни наполняются такими содержательными культурными событиями.

Мягкие, бархатные звуки домбры весь вечер баюкали парк, еще раз напоминая всем, что национальное искусство – это живое наследие, связывающее поколения.

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Канат Болысбек
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