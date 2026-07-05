Национальный день домбры объединил жителей Акмолинской области

На новой набережной Кокшетау широко отметили Национальный день домбры. Жителей и гостей региона объединили выставки, фестиваль традиционного искусства, выступления известных исполнителей и масштабный республиканский челлендж, посвященный одному из главных символов казахской культуры.

Праздничная программа началась с работы тематических выставок и презентационных площадок, подготовленных учреждениями культуры. Посетители смогли познакомиться с историей национального музыкального искусства, духовными ценностями и традициями казахского народа, передающимися из поколения в поколение.

Особое место заняли акции "Көне домбыра" и "Музейге жәдігер сыйла", направленные на сохранение и популяризацию национального культурного наследия. Ярким событием праздника стал первый фестиваль традиционного искусства "Көкше – өнер маржандары", объединивший лучших представителей традиционного исполнительского искусства.

Фото: РСК Акмолинской области

На сцене выступили оркестр казахских народных инструментов имени К. Кумисбекова, известные исполнители традиционной песни, домбристы и творческие коллективы. Для зрителей прозвучали произведения Биржан сала, Акана сері, Укили Ыбырая, Балуана Шолака, Нургисы Тлендиева, Таттимбета и других выдающихся мастеров казахской музыкальной культуры.

"Домбыра – душа казахского народа, голос нации и символ нашей государственности. Каждая мелодия, рожденная ее струнами, несет в себе историю, духовные ценности и любовь к родной земле. Сохранение этого бесценного наследия и передача его молодому поколению – наша общая ответственность", – подчеркнул заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

Фото: РСК Акмолинской области

Особое внимание в этом году уделено республиканскому челленджу #DombyraKuni, который получил широкую поддержку в регионе. К акции массово присоединились профессиональные музыканты, творческие коллективы, работники учреждений культуры, молодежь и жители городов и районов региона. Участники исполняли на домбре кюи, народные и современные произведения, передавая музыкальную эстафету друг другу.

"Такие праздники помогают по-новому взглянуть на наши традиции. Очень приятно видеть, что сегодня домбра объединяет людей разных возрастов, а молодежь с интересом открывает для себя национальную музыку. Именно так сохраняется связь поколений и любовь к родной культуре", – поделилась жительница Кокшетау Айжан Кошкенова.

Фото: РСК Акмолинской области

Завершился праздник большой концертной программой, в которой приняли участие лучшие артисты и музыканты. Национальный день домбры вновь стал ярким символом уважения к истории, культуре и духовным ценностям казахского народа, подтвердив, что богатое музыкальное наследие продолжает жить, вдохновлять и объединять жителей Акмолинской области.