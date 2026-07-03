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Общество

От мобилографа до сварщика: в Астане бесплатно обучают 21 профессии и помогают найти работу

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане ко Дню столицы в торговом центре "Koktal" прошла консультационная встреча для молодежи, на которой жители смогли получить информацию о трудоустройстве, бесплатном обучении, государственных программах и мерах поддержки, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал специалист Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" акимата города Астаны по вопросам трудоустройства Олжас Амангельды, основная задача таких встреч – помочь молодежи узнать о возможностях обучения и официального трудоустройства.

"Мы собираем государственные органы и представителей программ, специально предназначенных для молодежи и категории NEET, по вопросам трудоустройства, обучения новым специальностям и дальнейшего трудоустройства. Сегодня здесь также работают специалисты проекта JOLTAP, Центра мобильной занятости и сотрудники Департамента полиции в рамках концепции "Закон и порядок", – отметил он.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:32

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его словам, на месте любой желающий может получить консультацию и сразу записаться на бесплатные краткосрочные курсы.

"Сейчас молодежь может записаться на обучение по 21 профессии: семь цифровых и 14 рабочих специальностей. Уже через неделю после записи можно приступить к занятиям. Среди направлений – мобилограф, искусственный интеллект для бизнеса, таргетолог, а также пекарь, швея и другие профессии", – сообщил специалист.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:32

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он уточнил, что обучение длится от одной недели до месяца в зависимости от выбранной специальности. Для более сложных профессий, например электрогазосварщика, курс рассчитан примерно на месяц. Участвовать в проекте могут жители и гости столицы в возрасте до 49 лет.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:32

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Олжас Амангельды отметил, что подобные консультационные встречи проходят не впервые.

"Это уже второе мероприятие с начала летнего сезона. Первое прошло на рынке "Артем". Мы специально проводим их в местах массового скопления людей, чтобы охватить как можно больше молодежи категории NEET и рассказать о программах, которые помогают получить профессию и официально трудоустроиться", – сказал он.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:32

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Эффективность такого формата, по словам специалиста, уже подтверждается результатами предыдущих встреч.

"На рынке "Артем" мы записали около 80 человек на курсы. Больше половины из них затем пришли на обучение", – рассказал он.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:32

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

После окончания курсов участников сопровождают при трудоустройстве.

"После программы JOLTAP выпускников направляют на платформу "Жұмыс Tap", где собраны работодатели города. Большинство тех, кто получает рабочие специальности, затем устраиваются в пекарни, на заводы и в различные компании", – пояснил Олжас Амангельды.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:32

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По завершении обучения участникам выдают сертификаты, которые, по словам организаторов, признаются работодателями Астаны. Также в Молодежном ресурсном центре сообщили, что подобные выездные консультации планируют продолжить на рынках и в других местах массового скопления людей.

2 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане открыли центр, где будут готовить звезд мирового спорта.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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