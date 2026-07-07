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Общество

Сильная жара до +41°C и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 20:12 Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 8 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман, днем на востоке небольшой дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на востоке порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман. Днем на западе области сильная жара +40+41°С.

В Атырауской области ночью и утром на севере, юге и востоке дождь, гроза, днем на юге и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, на юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау временами дождь, гроза, град, ветер северо-восточный с порывами 15-18 м/с. Днем сильная жара +35°С, позже на всей территории до +40+41°С.

В области Улытау днем сильная жара +35+37°С, в последующие дни на западе, юге, а затем и на всей территории ожидается очень сильная жара +40+41°С.

В Карагандинской области ночью на востоке дождь, гроза, днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, на юго-востоке порывы 15-20 м/с. В Караганде днем кратковременный дождь, гроза. Днем на юге области ожидается очень сильная жара +40+41°С.

В области Абай и Восточно-Казахстанской области из-за сильных дождей в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере и юге сильный дождь, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на севере, юге и в центре 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Семее дождь, гроза, днем град, ветер северный, северо-западный с порывами днем 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на юге и севере дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на юге и севере 15-20 м/с, днем на севере, юге и в центре 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем дождь, гроза, град, ветер северо-западный, северный с порывами 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на юге и востоке кратковременный дождь, гроза, днем шквал, на севере небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Астане дождь, гроза, днем шквал, ветер северо-восточный с порывами 15-18 м/с. В Кокшетау днем небольшой дождь, гроза. Днем на западе и юге области сильная жара +36°С, в последующие дни до +40+41°С.

В Актюбинской области ночью и утром на западе, севере и в центре дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере и в центре порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актобе дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал, ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с. Днем на востоке и в центре сильная жара +35+38°С, позже на западе и юге до +40+41°С.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере дождь, гроза. В Костанае днем сильная жара +35°С. Днем по области жара +35+38°С, в последующие дни на юге области очень сильная жара +40+41°С.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, юге и востоке дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем дождь, гроза. В последующие дни на западе и юге области ожидается очень сильная жара +40+41°С.

В Западно-Казахстанской области днем на востоке дождь, гроза. Днем сильная жара +35°С, в последующие дни на юге области очень сильная жара +40+41°С.

В Алматинской области ночью на юге и в горных районах небольшой дождь, гроза, днем на западе и востоке небольшой дождь, гроза, на юге и в горных районах кратковременный дождь, гроза, в горах временами сильный дождь, град. Ветер западный с переходом на восточный, на западе, юге, востоке и в горах порывы 15-20 м/с. В Алматы днем кратковременный дождь, гроза, ветер 15 м/с. В Конаеве днем небольшой дождь, гроза, жара +35°С. По горам Иле-Алатау днем кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Днем в области сильная жара +35+36°С, позже на западе и в центре до +40+41°С.

В области Жетысу ночью в центре и горных районах дождь, гроза, днем дождь, гроза, в горах сильный дождь, град. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане утром и днем дождь, гроза. Днем в области сильная жара +35+36°С, в последующие дни на юге и в центре очень сильная жара +40+41°С.

В Кызылординской области днем ожидается сильная жара +40+41°С, на юге области в последующие дни до +45°С. В Кызылорде днем сильная жара +40°С.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, северо-востоке и в центре дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на западе, северо-востоке и в центре порывы 15-20 м/с. В Актау утром и днем дождь, гроза. Днем на юге и северо-востоке области сильная жара +38+41°С, в последующие дни ожидается очень сильная жара +43+44°С.

В Туркестанской области днем в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +40°С. Днем по области сильная жара +40°С.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +38°С.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 8-10 июля 2026 года, можете узнать по ссылке.

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Канат Болысбек
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