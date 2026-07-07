#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Алматы накроют дожди с грозами, Шымкент – жара до +40°С, а что ждет Астану 8-10 июля

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:20 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 8-10 июля 2026 года. Из него следует, что в Астане ожидаются дожди и шквал, в Алматы тоже будет дождливо, а Шымкент накроет 40-градусная жара, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 8 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем шквал. Ветер северо- восточный, ночью 2-7 м/с, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.
  • 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 8 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.
  • 9 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
  • 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.
  • 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С.
  • 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:20
Опубликовано штормовое предупреждение на 7 июля

Ранее синоптики сообщили, что 41-градусная жара вернется в Казахстан. Подробнее о погоде на 7, 8 и 9 июля 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
14:27, 09 июня 2025
Астану, Алматы и Шымкент накроют дожди с грозами и жара до +36°С: прогноз на три дня
Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
17:48, 07 июля 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 июля
Набережная реки Есентай, Весновка, река Есентай, весна в Алматы
16:15, 03 апреля 2026
Алматы ждет жара до +27°С, Астану накроют дожди с грозами, в Шымкенте – лето
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сакен Бибосынов
14:26, Сегодня
"Федерация решит": Сакен Бибосынов о своём участии на Азиатских играх в Японии
&quot;Это не его вина&quot;: наставник Бельгии об оскандалившемся форварде сборной США Балогуне
14:02, Сегодня
"Это не его вина": тренер Бельгии Гарсия об оскандалившемся игроке сборной США Балогуне
&quot;Меня сейчас стошнит!&quot;: Маттеус об отмене ФИФА дисквалификации игрока сборной США Балогуна
13:46, Сегодня
"Меня сейчас стошнит!": Маттеус об отмене ФИФА дисквалификации игрока сборной США Балогуна
Сакен Бибосынов
13:23, Сегодня
Сакен Бибосынов высказался о будущем в профи-боксе после отмены титульного боя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: