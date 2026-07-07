Алматы накроют дожди с грозами, Шымкент – жара до +40°С, а что ждет Астану 8-10 июля

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 8-10 июля 2026 года. Из него следует, что в Астане ожидаются дожди и шквал, в Алматы тоже будет дождливо, а Шымкент накроет 40-градусная жара, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 8 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем шквал. Ветер северо- восточный, ночью 2-7 м/с, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем шквал. Ветер северо- восточный, ночью 2-7 м/с, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С. 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С. 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С. Прогноз погоды по Алматы 8 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С. 9 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С. 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С. Прогноз погоды по Шымкенту 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С. 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С. 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С. Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 7 июля Ранее синоптики сообщили, что 41-градусная жара вернется в Казахстан. Подробнее о погоде на 7, 8 и 9 июля 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью