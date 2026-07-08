#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Казахстан накроет экстремальное пекло до +45°С

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:52 Фото: unsplash
На Казахстан надвигается аномальный зной до +45°С. В большинстве регионов страны ожидается очень сильная жара. Спасением от пекла будут проливные дожди, которые пройдут лишь на западе и северо-западе республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на 9, 10 и 11 июля 2026 года.

Так, согласно их заявлению, с прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе страны пройдут дожди с грозами, градом, временами сильный дождь и усиление шквалистого ветра.

9 июля на востоке страны еще сохранятся дожди с грозами, временами сильный дождь, затем установится погода без осадков.

"В горных районах юга, юго-востока страны также сохраняются кратковременные дожди с грозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

А на остальной части территории ожидается сухая, жаркая погода.

Что касается температурного фона, то в дневные часы он достигнет максимальной отметки:

  • на западе, юго-востоке повышение до +33+42°С,
  • на северо-западе, севере, в центре – до +32+40°С,
  • на юге – до +38+45°С,
  • на востоке – до +30+38°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:52
Сильная жара до +41°C и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

О том, каким был июнь 2026 года в Казахстане, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казгидромет, погода, прогноз, жара, экстремальная температура
11:19, 02 июля 2025
Экстремальная жара до 47°C накроет юг Казахстана
растения, цветочки, солнце
17:21, 26 августа 2025
Сильная жара до +40°С надвигается на один регион Казахстана в среду
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни
17:42, 23 мая 2025
Непогода накроет практически весь Казахстан 24 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото Инфантино с флагом Египта на ЧМ-2026 вызвало гнев болельщиков после судейского скандала
11:44, Сегодня
"Инфантино на матче Швейцарии и Колумбии был замечен с флагом Египта" – Reuters Connect
Казахстанцы дважды попали в десятку на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Италии
11:38, Сегодня
Казахстанцы дважды попали в десятку на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Италии
ХК &quot;Барыс&quot;
11:23, Сегодня
"Барысу" спрогнозировали аутсайдерство в предстоящем сезоне КХЛ
Конор Макгрегор
11:05, Сегодня
"Я величайший полулегковес со времён Брюса Ли": Макгрегор сделал неожиданное заявление
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: