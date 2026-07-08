Казахстан накроет экстремальное пекло до +45°С
Фото: unsplash
На Казахстан надвигается аномальный зной до +45°С. В большинстве регионов страны ожидается очень сильная жара. Спасением от пекла будут проливные дожди, которые пройдут лишь на западе и северо-западе республики, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на 9, 10 и 11 июля 2026 года.
Так, согласно их заявлению, с прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе страны пройдут дожди с грозами, градом, временами сильный дождь и усиление шквалистого ветра.
9 июля на востоке страны еще сохранятся дожди с грозами, временами сильный дождь, затем установится погода без осадков.
"В горных районах юга, юго-востока страны также сохраняются кратковременные дожди с грозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
А на остальной части территории ожидается сухая, жаркая погода.
Что касается температурного фона, то в дневные часы он достигнет максимальной отметки:
- на западе, юго-востоке повышение до +33+42°С,
- на северо-западе, севере, в центре – до +32+40°С,
- на юге – до +38+45°С,
- на востоке – до +30+38°С.
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О том, каким был июнь 2026 года в Казахстане, можно узнать по этой ссылке.
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