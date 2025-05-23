Непогода накроет практически весь Казахстан 24 мая

На Казахстан в предстоящую субботу, 24 мая 2025 года, надвигается непогода – ожидаются дожди, местами сильные. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на западе и юге страны.

"На погоду большей части территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь. В центре, на севере, востоке, юго-востоке ожидаются град, шквал... По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке РК с пыльной бурей. На севере, северо-западе страны в ночные и утренние часы ожидается туман", – уточнили синоптики.

В гидрометцентре также рассказали, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в области Жетысу, на западе Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, севере, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, в центре Алматинской области, на юго-востоке области Абай;

– в области Жетысу, на западе Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, севере, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, в центре Алматинской области, на юго-востоке области Абай; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, юге Павлодарской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау.

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