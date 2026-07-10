#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Краснокнижных деревьев нет: на Кок-Жайлау начали строить курорт Almaty SuperSki

Фото: Хасенова Б., фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 10:05 Фото: Хасенова Б.
На Кок-Жайлау начались строительно-монтажные работы по проекту Almaty SuperSki. Краснокнижных деревьев на территории будущего курорта нет, а остальные зеленые насаждения обещают максимально сохранить или пересадить.

Сейчас на территории подготовительный этап, строят техническую и подъездную дорогу. Она нужна, чтобы на участок могла заехать строительная техника и начались следующие этапы проекта. Работы ведутся по проектной документации и с учетом природоохранных требований. Авторский надзор будет вести АО "КазНИИСА".

Фото: Хасенова Б., фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 10:05

Фото: Хасенова Б.

Параллельно на Кок-Жайлау начались археологические исследования. На территории есть объекты археологического наследия, поэтому к работе привлекли Институт археологии. В ближайшие дни специалисты начнут раскопки и обследование памятников.

Фото: Хасенова Б., фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 10:05

Фото: Хасенова Б.

По каждому объекту будут отдельно решать, что делать дальше: проводить аварийные раскопки, сохранять на месте, музеефицировать или создать музейную экспозицию прямо на территории Кок-Жайлау.

Также специалисты проводят расширенные инженерно-геологические исследования.

Фото: Хасенова Б., фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 10:05

Фото: Хасенова Б.

Деревья, которые попадут в зону строительства, обещают максимально сохранить и пересадить по установленным правилам. При этом важно отметить, что на территории будущего курорта не обнаружены деревья, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Строительство 11 современных канатных дорог планируют начать уже в этом месяце. К этим работам привлекли французскую компанию POMA. Сейчас она готовится к мобилизации и развертыванию строительной площадки.

Фото: Хасенова Б., фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 10:05

Фото: Хасенова Б.

Кроме того, акимат Алматы занимается восстановлением подстанции на Кок-Жайлау, строительством подъездной дороги вдоль реки Казачка к границам курорта и переносом зеленых насаждений. Все это нужно для создания инженерной и транспортной инфраструктуры проекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
слушания по развитию горного кластера Алматы
09:32, 26 мая 2026
В Алматы начались общественные обсуждения по развитию горного туризма
Горы должны быть доступны каждому: казахстанцам представили проект горнолыжного курорта &quot;Кок-Жайлау&quot;
14:06, 26 мая 2026
Горы должны быть доступны каждому: казахстанцам представили проект горнолыжного курорта "Кок-Жайлау"
Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы
10:24, Сегодня
Работавшему на интернет-"магазин" астанчанину грозит 20 лет тюрьмы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Каролина Мухова
09:45, Сегодня
"Нет никакой теории": финалистка "Уимблдона" Мухова ответила на вопрос о чешском теннисе
Икер Касияльс
09:24, Сегодня
Чемпион мира Касильяс предложил революционные изменения в правилах из-за пауз на "водопой"
Юные казахстанские шахматисты выиграли 33 медали чемпионата Центральной и Северной Азии
08:49, Сегодня
Юные казахстанские шахматисты выиграли 33 медали чемпионата Центральной и Северной Азии
Екатерина Пузырёва
08:21, Сегодня
Казахстанская легкоатлетка Пузырёва стала финалисткой ЧА в самой престижной дисциплине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: