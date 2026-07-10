Краснокнижных деревьев нет: на Кок-Жайлау начали строить курорт Almaty SuperSki

На Кок-Жайлау начались строительно-монтажные работы по проекту Almaty SuperSki. Краснокнижных деревьев на территории будущего курорта нет, а остальные зеленые насаждения обещают максимально сохранить или пересадить.

Сейчас на территории подготовительный этап, строят техническую и подъездную дорогу. Она нужна, чтобы на участок могла заехать строительная техника и начались следующие этапы проекта. Работы ведутся по проектной документации и с учетом природоохранных требований. Авторский надзор будет вести АО "КазНИИСА".

Фото: Хасенова Б.

Параллельно на Кок-Жайлау начались археологические исследования. На территории есть объекты археологического наследия, поэтому к работе привлекли Институт археологии. В ближайшие дни специалисты начнут раскопки и обследование памятников.

Фото: Хасенова Б.

По каждому объекту будут отдельно решать, что делать дальше: проводить аварийные раскопки, сохранять на месте, музеефицировать или создать музейную экспозицию прямо на территории Кок-Жайлау.

Также специалисты проводят расширенные инженерно-геологические исследования.

Фото: Хасенова Б.

Деревья, которые попадут в зону строительства, обещают максимально сохранить и пересадить по установленным правилам. При этом важно отметить, что на территории будущего курорта не обнаружены деревья, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Строительство 11 современных канатных дорог планируют начать уже в этом месяце. К этим работам привлекли французскую компанию POMA. Сейчас она готовится к мобилизации и развертыванию строительной площадки.

Фото: Хасенова Б.

Кроме того, акимат Алматы занимается восстановлением подстанции на Кок-Жайлау, строительством подъездной дороги вдоль реки Казачка к границам курорта и переносом зеленых насаждений. Все это нужно для создания инженерной и транспортной инфраструктуры проекта.