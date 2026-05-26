Горы должны быть доступны каждому: казахстанцам представили проект горнолыжного курорта "Кок-Жайлау"

Алматинские горы – гордость не только горожан, но и уникальный природный объект всей нашей планеты. Любоваться ими слетаются из разных уголков Земли. И дальнейшая судьба народного достояния важна для каждого казахстанца. Поэтому проект "Almaty Superski" имеет особое значение.

26 мая 2026 года во Дворце школьников Алматы буквально яблоку было негде упасть. На общественные слушания по отчету о возможном воздействии на окружающую среду строительства горного курорта "Almaty Superski" в урочище Кок-Жайлау собрались самые неравнодушные казахстанцы от мала до велика.

Организатором выступила частная компания "Kazakh Tourism Development Ltd". Ее главный исполнительный директор Ержан Еркинбаев на площадке отметил, что горы должны быть доступны не только хорошо подготовленным людям, а каждому, в частности детям, пенсионерам, маломобильным гражданам. Возможность подняться на высоту и своими глазами лицезреть красоту не должна зависеть ни от каких причин.

"Горы – общее достояние всех жителей Алматы, поэтому разговор о том, как мы с ними обращаемся, должен быть честным, открытым и основательным на фактах. Для работы над проектом "Almaty Superski" мы изучили мнение неравнодушных граждан, прочли комментарии в соцсетях, ознакомились с видеообращениями, проанализировали публикации в СМИ. Все эти голоса были услышаны, а конструктивные предложения изучены. Большая часть из них уже учтена в проектных решениях. Важно вместе определить будущее гор, ведь нас объединяет главное – любовь к Алматы и желание сохранить его уникальность для будущих поколений". Ержан Еркинбаев

Председатель правления АО "НК "Kazakh Tourism" Талгат Газизов уточнил, что в отечественном туризме ключевую роль играет Алматинский горный кластер:

"Количество туристов на всех курортах составило около 5 млн посетителей. При этом на долю Алматинского горного кластера приходится почти 3 млн посещений в год. 84% иностранцев прибывают в Алматы именно с целью досуга и отдыха. Стоит учитывать, что в регионе усиливается конкуренция в этой отрасли. Тогда как, к примеру, в Китае насчитается 13,5 млн лыжников, а в России – 3,5 млн, и привлечение хотя бы части этих туристов способно обеспечить дополнительный импульс визуала туризма Казахстана. Мировая практика показывает, что развитие горной инфраструктуры оказывает существенный эффект на экономику: развиваются гостиничный бизнес, транспорт, общественное питание, сервис, малый и средний бизнес, сфера занятости".

Ержан Еркинбаев добавил, что только "Шымбулак" в 2025 году принял 1,5 млн посетителей.

"Курорт работает на пределе. Тогда как проектная максимальная способность составляет не больше шести тысяч человек, а по факту в некоторые дни его посещают 15 тыс. человек. Люди стоят в очередях, трассы перегружены, инфраструктура не справляется". Ержан Еркинбаев

При этом горный туризм в регионе растет. Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия и Армения активно развивают свои горнолыжные курорты.

"Уникальное преимущество Алматы нельзя принимать как данность, его нужно развивать, создавая новые возможности для людей. Нужно этот потенциал использовать ответственно и разумно. Алматы может и должен ответить на эту конкуренцию". Ержан Еркинбаев

Ержан Еркинбаев напомнил, что еще 50 лет назад Кок-Жайлау был выбран для строительства горнолыжного курорта. И результаты многолетних исследований показали, что именно эта территория наиболее подходит для развития этой отрасли.

"Специалисты провели комплексное исследование территории. Были проанализированы природные, климатические, геологические, экологические условия, высотные характеристики, транспортная и инженерная доступность, лавинные риски, а также возможности развития туризма. По итогам многоэтапной оценки именно территория Кок-Жайлау показала наилучшее сочетание факторов, благоприятный высотный диапазон, подходящий рельеф для трасс различного уровня сложности, транспортную доступность и возможность создания инфраструктуры при соблюдении природоохранных требований". Ержан Еркинбаев

Сообщается, что территория курорта составит 1002 га. Проект "Almaty Superski" предполагает развитие горнолыжной инфраструктуры на территории урочища Кок-Жайлау и пика Кумбель с трассами общей протяженностью более 65 км.

"Из 17 подъемников только 11 канатных дорог, все остальное – легковозводимые детские подъемники. Они отличаются высокой безопасностью, большой пропускной способностью. Горная деревня займет не больше 20 га. Пропускная способность курорта составит 10-15 тыс. человек ежедневно. Более 60% трасс будут удобны для детей и начинающих. Горы станут местом для семейного отдыха, детского спорта, активного долголетия и здорового образа жизни". Ержан Еркинбаев

Председатель регионального совета Палаты предпринимателей Алматы Максат Кикимов в своем докладе обозначил, что "Almaty Superski" обещает стать внушительным в целом в Центральной Азии. Социально-экономический эффект проекта – это тысячи новых рабочих мест, рост занятости в разных отраслях, увеличение налоговых поступлений, развитие городской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Алматы.

"12 мая НПП "Атамекен" провела обсуждение с представителями бизнеса и инвесторами, которые подтвердили развитие горного кластера в стране. Проект способен стать мощнейшим экономическим локомотивом. Он создаст круглогодичную экономику, а для малого и среднего бизнеса это означает стабильный поток. Особое значение имеет строительство курортной деревни, которая станет центром деловой активности для сотен предпринимателей. Здесь будут развиваться гид-сервисы, туристические маршруты, прокаты спортивного снаряжения, школа инструкторов, рестораны и культурные пространства". Максат Кикимов

На общественных слушаниях проректор Satbayev University от Министерства науки и высшего образования РК Ержан Кульдеев заявил, что по проблеме анализа возможного влияния проекта создания горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" привлечены сильнейшие специалисты разных направлений науки: экологи, зоологи, архитекторы, гляциологи и другие эксперты.

"Высокая экологическая ценность природы будет учтена. Реализация проекта пройдет с соблюдением природоохранных требований. На имеющиеся в окружении будущего курорта ледники в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы проект на повлияет. Тем не менее в течение 5-7 лет гляциологи будут вести мониторинг за состоянием ледников". Ержан Кульдеев

Во время слушаний в зале присутствовала молодежь, пришедшая с плакатами в поддержку проекта. В целом участники демонстрировали одобрение инициативы развития горного кластера и создания новой туристической инфраструктуры в Алматы.

По их мнению, развитие горных курортов рассматривается ими как важный шаг для вывода нашего направления на международный туристический уровень. Они заявили, что Кок-Жайлау должен стать доступным для всех.

А пока горы формально открыты для всех, но фактически не для каждого: нет нормальных троп, пандусов, навигации, инфраструктуры безопасности, мест для отдыха. Стихийные тропы быстро изнашиваются и усиливают нагрузку на природу. А проект изменит эту ситуацию в лучшую сторону.