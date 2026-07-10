Меняет жизнь людей с инвалидностью: история Алины Вязовой из Павлодара

Родившись с ДЦП, Алина Вязова смогла получить образование и профессию психолога. Сегодня она развивает инклюзивные проекты и мечтает открыть первый в Казахстане центр для молодежи с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.

"Я обычный человек"

"Я обычный человек. Люблю смотреть кино, слушать музыку и помогать людям", – говорит о себе 34-летняя павлодарка Алина Вязова. Она родилась с ДЦП, у нее 1 группа инвалидности. Несмотря на трудности с передвижением, она нашла в себе силы успешно окончить общеобразовательную школу, а затем дистанционно вуз по специальности "психолог общего профиля". Работа Алины – помощь детям с особенностями здоровья. В 2025 году, как раз к 10-летию своей психологической деятельности, она удостоилась республиканской награды за трудовые достижения.

Фото: личный архив Алины Вязовой

Независимая молодежная премия "Jas Kenes Syilygy" учреждена по инициативе Совета по молодежной политике при президенте РК для поощрения молодых казахстанцев, работающих в важных для общества сферах, чей повседневный труд и подвиг зачастую не виден для большинства соотечественников.

В 2025 году в номинации для социальных работников и волонтеров "Bolaşaq turaly qamqorlyq" победила психолог Алина Вязова, руководитель ОО "ПВ Лига Молодежи". А на денежную премию она решила получить новое образование в IT-сфере. Продолжая работать по специальности, осваивает профессию графического дизайнера.

"Обучаюсь, потому что время сейчас такое: одной специальности, чтобы обеспечить себе финансовую независимость и дополнительные возможности, недостаточно. Мир меняется, технологии идут вперед. Я считаю, что нужно идти с ними в ногу, по возможности осваивать новое. С творческой стороны графический дизайн очень интересен. Это свобода мысли, способ самовыражения", – говорит Алина Вязова.

Фото: личный архив Алины Вязовой

Глядя на хрупкую девушку, сложно представить, каких усилий ей стоило пройти свой путь и стать тем, кем она есть сейчас. Но при милой внешности и добром сердце характер у нее – кремень. С малых лет Алина занималась в детском реабилитационном центре "Самал". Здесь ее не только учили ходить и двигаться, но помогли интегрироваться в общество.

"Алина – наша звезда, одна из первых воспитанников центра. Семья очень много вкладывала в ее развитие. Хорошая школа, занятия, но при этом ее никогда не выделяли, воспитывали как обычного ребенка, привили это отношение к себе. Она получила достойное образование. И после окончания вуза пришла через центр занятости к нам уже сотрудником. Алина стала большим помощником, потому что, как никто другой, знает подходы к особенным детям. Она полноценно работала много лет психологом в центре. На нее всегда можно положиться". Зинаида Багненко, руководитель реабилитационного центра "Самал"

Здесь же Алина встретила своего будущего супруга Данила. Они поженились в 2021 году, это современная самостоятельная семья.

Фото: личный архив Алины Вязовой

Как Алина объединяет экологию, театр и инклюзию

В специализированном центре Вязову увлекли общественной деятельностью. Несколько лет была координатором Международного антиядерного молодежного альянса – крыла МАД "Невада-Семипалатинск" Олжаса Сулейменова. Участвовала в организации миротворческих международных слетов и инклюзивных лагерей в Баянауле.

Сейчас Алина возглавляет общественное объединение, трудится в центре "Самал", координируя эколого-миротворческий инклюзивный театр "Триумф", где спектакли ставят ребята с особенностями здоровья.

"Нужно доказать, что ты знаешь, можешь, справишься, несмотря на свои физические или ментальные особенности. В целом задача моей профессиональной и общественной деятельности – у молодежи должно быть понимание, что за ними будущее. Ответственность за мир, планету, природу, как бы это ни высокопарно звучит. Я передаю свой опыт человеческого участия в судьбах тех, кто в этом нуждается: это живой мир природы, люди с особенностями здоровья, дети, пожилые. Мир не зациклился на гаджетах – нужно уметь общаться, выстраивать коммуникации. Главный наш ресурс – люди". Психолог Алина Вязова

Языком цифр

В Павлодарской области, по данным областного управления координации занятости и социальных программ, проживают более 29 тысяч человек с инвалидностью, в том числе почти 4 тысячи детей.

В 2025 году из 1 518 человек с инвалидностью в Павлодарской области, обратившихся в Карьерные центры, 192 нашли постоянную работу. Субсидируемые рабочие места получили 386 человек. Для людей с инвалидностью квота на 177 предприятиях и организациях составила 604 рабочих места. По проекту "Бастау Бизнес" предпринимательству обучились 212 человек, гранты для реализации бизнес-идей получили 59 граждан с инвалидностью.

"Существуют специальные программы, общественные работы и молодежная практика. Но систему нужно упростить, а сроки договоров увеличить. Сейчас договор заключается на год, тогда как два-три года дали бы человеку больше уверенности. Кроме того, работодателям должно быть выгодно принимать людей с инвалидностью на работу". Психолог Алина Вязова

Главная цель Алины

В перспективе у Алины Вязовой и ее единомышленников – открытие первого в Казахстане научно-практического инклюзивного центра для лиц с инвалидностью старше 18 лет, чьи потребности нередко остаются без внимания. Интерес к многолетнему опыту общественников и новой идее уже проявил местный вуз, активная молодежь и волонтеры.



"Моя самая главная цель в работе – это всячески поддержать таких же молодых ребят, как и я, с особенностями здоровья. Поскольку им особенно сложно приспособиться к нашим реалиям, сложно сделать какие-то важные шаги в жизни. Поэтому я считаю, что мой опыт, знания, а где-то и характер, помогут и им. Я делюсь с такими ребятами и всегда говорю, что нельзя сидеть сложа руки: всегда нужно к чему-то стремиться". Психолог Алина Вязова

Сегодня эксперты все чаще говорят о том, что таким людям нужны не жалость и восхищение их повседневностью, а доступная среда и равные возможности, в которых каждый – и условно здоровый, и человек с инвалидностью – сможет реализовать свой потенциал.