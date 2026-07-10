Меняет жизнь людей с инвалидностью: история Алины Вязовой из Павлодара
"Я обычный человек"
"Я обычный человек. Люблю смотреть кино, слушать музыку и помогать людям", – говорит о себе 34-летняя павлодарка Алина Вязова. Она родилась с ДЦП, у нее 1 группа инвалидности. Несмотря на трудности с передвижением, она нашла в себе силы успешно окончить общеобразовательную школу, а затем дистанционно вуз по специальности "психолог общего профиля". Работа Алины – помощь детям с особенностями здоровья. В 2025 году, как раз к 10-летию своей психологической деятельности, она удостоилась республиканской награды за трудовые достижения.
Независимая молодежная премия "Jas Kenes Syilygy" учреждена по инициативе Совета по молодежной политике при президенте РК для поощрения молодых казахстанцев, работающих в важных для общества сферах, чей повседневный труд и подвиг зачастую не виден для большинства соотечественников.
В 2025 году в номинации для социальных работников и волонтеров "Bolaşaq turaly qamqorlyq" победила психолог Алина Вязова, руководитель ОО "ПВ Лига Молодежи". А на денежную премию она решила получить новое образование в IT-сфере. Продолжая работать по специальности, осваивает профессию графического дизайнера.
"Обучаюсь, потому что время сейчас такое: одной специальности, чтобы обеспечить себе финансовую независимость и дополнительные возможности, недостаточно. Мир меняется, технологии идут вперед. Я считаю, что нужно идти с ними в ногу, по возможности осваивать новое. С творческой стороны графический дизайн очень интересен. Это свобода мысли, способ самовыражения", – говорит Алина Вязова.
Глядя на хрупкую девушку, сложно представить, каких усилий ей стоило пройти свой путь и стать тем, кем она есть сейчас. Но при милой внешности и добром сердце характер у нее – кремень. С малых лет Алина занималась в детском реабилитационном центре "Самал". Здесь ее не только учили ходить и двигаться, но помогли интегрироваться в общество.
"Алина – наша звезда, одна из первых воспитанников центра. Семья очень много вкладывала в ее развитие. Хорошая школа, занятия, но при этом ее никогда не выделяли, воспитывали как обычного ребенка, привили это отношение к себе. Она получила достойное образование. И после окончания вуза пришла через центр занятости к нам уже сотрудником. Алина стала большим помощником, потому что, как никто другой, знает подходы к особенным детям. Она полноценно работала много лет психологом в центре. На нее всегда можно положиться". Зинаида Багненко, руководитель реабилитационного центра "Самал"
Здесь же Алина встретила своего будущего супруга Данила. Они поженились в 2021 году, это современная самостоятельная семья.
Как Алина объединяет экологию, театр и инклюзию
В специализированном центре Вязову увлекли общественной деятельностью. Несколько лет была координатором Международного антиядерного молодежного альянса – крыла МАД "Невада-Семипалатинск" Олжаса Сулейменова. Участвовала в организации миротворческих международных слетов и инклюзивных лагерей в Баянауле.
Сейчас Алина возглавляет общественное объединение, трудится в центре "Самал", координируя эколого-миротворческий инклюзивный театр "Триумф", где спектакли ставят ребята с особенностями здоровья.
"Нужно доказать, что ты знаешь, можешь, справишься, несмотря на свои физические или ментальные особенности. В целом задача моей профессиональной и общественной деятельности – у молодежи должно быть понимание, что за ними будущее. Ответственность за мир, планету, природу, как бы это ни высокопарно звучит. Я передаю свой опыт человеческого участия в судьбах тех, кто в этом нуждается: это живой мир природы, люди с особенностями здоровья, дети, пожилые. Мир не зациклился на гаджетах – нужно уметь общаться, выстраивать коммуникации. Главный наш ресурс – люди".Психолог Алина Вязова
Языком цифр
В Павлодарской области, по данным областного управления координации занятости и социальных программ, проживают более 29 тысяч человек с инвалидностью, в том числе почти 4 тысячи детей.
В 2025 году из 1 518 человек с инвалидностью в Павлодарской области, обратившихся в Карьерные центры, 192 нашли постоянную работу. Субсидируемые рабочие места получили 386 человек. Для людей с инвалидностью квота на 177 предприятиях и организациях составила 604 рабочих места. По проекту "Бастау Бизнес" предпринимательству обучились 212 человек, гранты для реализации бизнес-идей получили 59 граждан с инвалидностью.
"Существуют специальные программы, общественные работы и молодежная практика. Но систему нужно упростить, а сроки договоров увеличить. Сейчас договор заключается на год, тогда как два-три года дали бы человеку больше уверенности. Кроме того, работодателям должно быть выгодно принимать людей с инвалидностью на работу".Психолог Алина Вязова
Главная цель Алины
В перспективе у Алины Вязовой и ее единомышленников – открытие первого в Казахстане научно-практического инклюзивного центра для лиц с инвалидностью старше 18 лет, чьи потребности нередко остаются без внимания. Интерес к многолетнему опыту общественников и новой идее уже проявил местный вуз, активная молодежь и волонтеры.
"Моя самая главная цель в работе – это всячески поддержать таких же молодых ребят, как и я, с особенностями здоровья. Поскольку им особенно сложно приспособиться к нашим реалиям, сложно сделать какие-то важные шаги в жизни. Поэтому я считаю, что мой опыт, знания, а где-то и характер, помогут и им. Я делюсь с такими ребятами и всегда говорю, что нельзя сидеть сложа руки: всегда нужно к чему-то стремиться".Психолог Алина Вязова
Сегодня эксперты все чаще говорят о том, что таким людям нужны не жалость и восхищение их повседневностью, а доступная среда и равные возможности, в которых каждый – и условно здоровый, и человек с инвалидностью – сможет реализовать свой потенциал.