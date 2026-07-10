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Общество

Можно ли в Казахстане постоянно совершать преступления и избегать наказания из-за примирения с потерпевшими

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 11:14 Фото: pixabay
В Генеральной прокуратуре рассказали о случае, когда казахстанец дважды совершил преступления и избежал наказания из-за примирения с потерпевшими, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, житель Алматы вместе с другим человеком тайно украл деньги потерпевшего. Постановлением суда его признали виновным в совершении кражи, но освободили от уголовной ответственности за примирением с потерпевшим.

"При проверке судебного решения выяснилось, что закон был применен неправильно. Суд не учел, что он ранее уже воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности по аналогичным основаниям. Повторное применение такой меры противоречит принципу неотвратимости наказания и требованиям закона", – заявили в надзорном органе.

Поэтому прокурор внес кассационный протест и постановление суда отменили, уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд в другом составе.

"Институт примирения сторон – это проявление гуманизма государства. Он позволяет в определенных случаях освободить человека от уголовной ответственности, если причиненный вред возмещен, потерпевший прощает виновного, а сам конфликт исчерпан. Однако это не означает, что такой механизм можно использовать неоднократно как способ избежать ответственности", – пояснили в Генпрокуратуре.

Другой казахстанке ранее по амнистии сократили срок наказания за преступление, но Генпрокуратура выяснила, что это произошло незаконно, и отменила судебный акт.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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