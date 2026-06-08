Дали амнистию – и снова преступление: суд отменил решение в Казахстане
Известно, что казахстанка размещала в Instagram объявления о продаже женской одежды, получала от граждан предоплату, однако товар не поставляла и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
Так, приговором Темиртауского городского суда женщина признана виновной в мошенничестве и осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.
Суд апелляционной инстанции применил к ней Закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и сократил наказание до 2 лет 4 месяцев.
Однако проверкой судебных актов установлено, что амнистия применена незаконно.
Закон прямо запрещает применение амнистии к лицам, совершившим умышленное преступление в период отбывания наказания по предыдущему приговору.
По протесту Генеральной прокуратуры применение амнистии отменено. Осужденной назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.
"Амнистия является актом гуманизма, но не освобождает от ответственности тех, кто вновь совершает умышленные преступления", – подчеркнули в надзорном ведомстве.
3 июня 2026 года в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана рассказывали, сколько человек выйдут на свободу в рамках амнистии в честь новой Конституции.