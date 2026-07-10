До +45°C: опубликован пугающий прогноз по Казахстану с 11 по 13 июля

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде по стране на 11, 12 и 13 июля 2026 года. Эти три дня, по данным специалистов, станут настоящим испытанием для жителей страны, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению метеорологов, с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды:

"Пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных регионах возможен град, шквалистый ветер".

Однако на востоке, юге, юго-западе и в центре ожидается погода без осадков.

Несмотря на ожидаемые дожди, уточняют в "Казгидромете", жаркая погода сохранится.

"В дневные часы температура воздуха на большей части страны составит +33+40°C, а на юге и юго-западе достигнет +38+45°C, что соответствует критериям сильной и очень сильной жары". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме Экстремальные +45°С и шторм: синоптики дали пугающий прогноз на 10 июля по Казахстану

Также синоптики уже публиковали интересные, но тревожные данные о том, что в Казахстане теплеет быстрее остального мира.

Кроме того, узнать о погоде в Алматы, Шымкенте и Астане на 10-12 июля можно по этой ссылке.