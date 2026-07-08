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Общество

В Казахстане теплеет быстрее остального мира: "Казгидромет" озвучил тревожные данные

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:11 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" представили отчет об изменениях климата и темпах потепления в стране, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, метеорологи отмечают, что в соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации (WMO) изменения климата, как правило, оцениваются на основе 30-летних рядов наблюдений.

Такой подход, по данным специалистов, позволяет выявлять долгосрочные климатические тенденции и отличать их от естественной межгодовой изменчивости.

Так, согласно многолетним данным наблюдений РГП "Казгидромет", на территории Казахстана наблюдается устойчивая тенденция повышения температуры воздуха.

"С 1976 года среднегодовая температура воздуха увеличивается примерно на 0,4°С за каждые 10 лет, что свидетельствует о том, что темпы потепления в Казахстане превышают среднемировые показатели. Наиболее интенсивный рост температуры отмечается в весенний период, когда темпы потепления составляют около 0,7°С за десятилетие, а в отдельных регионах достигают 0,9°С", – говорится в Telegram-канале РГП "Казгидромет" за 8 июля 2026 года.

Последние годы подтверждают сохранение этой тенденции.

К примеру, 2025 год стал самым теплым за весь период инструментальных метеорологических наблюдений на территории Казахстана.

Аномалия среднегодовой температуры воздуха относительно климатической нормы составила около +2,9°С. Кроме того, девять из десяти самых теплых лет в истории наблюдений в Казахстане пришлись на XXI век.

Немного ранее стало известно, что на Казахстан надвигается аномальный зной до +45°С. В большинстве регионов страны ожидается очень сильная жара. Спасением от пекла будут проливные дожди, которые пройдут лишь на западе и северо-западе республики.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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