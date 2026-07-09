Экстремальные +45°С и шторм: синоптики дали пугающий прогноз на 10 июля по Казахстану

Пятница, 10 июля 2026 года, готовит для казахстанцев суровые погодные испытания. Страну буквально расколет на две зоны: пока одни регионы будет затапливать ливнями с градом, другие – столкнутся с опасным пеклом, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, крайнем востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами.

Ночью на западе страны и вовсе ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер и шторм, а в отдельных районах возможен град.

"По всей республике прогнозируется усиление ветра, а на севере ночью и утром опустится густой туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории Казахстана погода будет без осадков, но синоптики бьют тревогу из-за экстремальных температур.

Страну накроет волна аномального зноя:

До +43-45°С столбики термометров поднимутся днем в Мангистауской области и на юге Кызылординской области.

До +40-41°С раскалится воздух на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской областей, на юге области Улытау и севере области Жетысу.

До +35-38°С ожидается жара в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской областях и на юге области Абай.

В Туркестанской и Жамбылской областях температура будет стабильно держаться на отметках +38-42°С.

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Также метеорологи уже опубликовали интересные данные и назвали страну, откуда в Казахстан пришла аномальная жара.

Кроме того, узнать о погоде в Алматы, Шымкенте и Астане на 10-12 июля, можно по этой ссылке.