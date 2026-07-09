Экстремальные +45°С и шторм: синоптики дали пугающий прогноз на 10 июля по Казахстану
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, крайнем востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами.
Ночью на западе страны и вовсе ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер и шторм, а в отдельных районах возможен град.
"По всей республике прогнозируется усиление ветра, а на севере ночью и утром опустится густой туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
На остальной территории Казахстана погода будет без осадков, но синоптики бьют тревогу из-за экстремальных температур.
Страну накроет волна аномального зноя:
- До +43-45°С столбики термометров поднимутся днем в Мангистауской области и на юге Кызылординской области.
- До +40-41°С раскалится воздух на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской областей, на юге области Улытау и севере области Жетысу.
- До +35-38°С ожидается жара в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской областях и на юге области Абай.
В Туркестанской и Жамбылской областях температура будет стабильно держаться на отметках +38-42°С.
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Также метеорологи уже опубликовали интересные данные и назвали страну, откуда в Казахстан пришла аномальная жара.
Кроме того, узнать о погоде в Алматы, Шымкенте и Астане на 10-12 июля, можно по этой ссылке.