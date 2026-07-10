В ВКО детям разъяснили правила безопасного отдыха

В Восточно-Казахстанской области в рамках реализации идеологии "Закон и порядок" прокуратура региона провела в детском оздоровительном лагере "Дарын" профилактическое мероприятие "Безопасный отдых", сообщает Zakon.kz.

Основной целью встречи стало формирование у детей культуры безопасного поведения в период летних каникул, повышение уровня их правовой грамотности и профилактика несчастных случаев.

В мероприятии приняли участие воспитанники лагеря, представители государственных органов и специалисты, ответственные за обеспечение безопасности детей.

В доступной и интерактивной форме сотрудники прокуратуры рассказали детям о правилах безопасного поведения на воде, вблизи открытых окон, при обращении с огнем и электроприборами, а также о мерах предосторожности в быту и общественных местах.

Особое внимание уделили профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, соблюдению ПДД, безопасному использованию Интернета и алгоритму действий при возникновении ЧС.

Проведение подобных профилактических мероприятий способствует формированию у подрастающего поколения правовой культуры, воспитанию ответственного отношения к собственной безопасности, развитию навыков безопасного поведения и укреплению принципов законопослушного образа жизни, что соответствует ключевым задачам идеологии "Закон и порядок".