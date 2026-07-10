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Общество

В ВКО детям разъяснили правила безопасного отдыха

лагерь, дети, отдых, полиция, Закон и Порядок, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 13:05 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Восточно-Казахстанской области в рамках реализации идеологии "Закон и порядок" прокуратура региона провела в детском оздоровительном лагере "Дарын" профилактическое мероприятие "Безопасный отдых", сообщает Zakon.kz.

Основной целью встречи стало формирование у детей культуры безопасного поведения в период летних каникул, повышение уровня их правовой грамотности и профилактика несчастных случаев.

В мероприятии приняли участие воспитанники лагеря, представители государственных органов и специалисты, ответственные за обеспечение безопасности детей.

В доступной и интерактивной форме сотрудники прокуратуры рассказали детям о правилах безопасного поведения на воде, вблизи открытых окон, при обращении с огнем и электроприборами, а также о мерах предосторожности в быту и общественных местах.

Особое внимание уделили профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, соблюдению ПДД, безопасному использованию Интернета и алгоритму действий при возникновении ЧС.

Проведение подобных профилактических мероприятий способствует формированию у подрастающего поколения правовой культуры, воспитанию ответственного отношения к собственной безопасности, развитию навыков безопасного поведения и укреплению принципов законопослушного образа жизни, что соответствует ключевым задачам идеологии "Закон и порядок".

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Айсулу Омарова
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