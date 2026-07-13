В фокусе науки: что говорят исследования и мировые регуляторы о нагреваемом табаке

Все больше мировых и казахстанских научных исследований признают, что для взрослых курильщиков, не отказавшихся от никотина, полный переход с сигарет на бездымные альтернативы может сопровождаться меньшими рисками для здоровья.

Такой подход сегодня основывается не на маркетинговых заявлениях производителей, а на результатах многолетних научных исследований, данные которых внимательно изучают крупнейшие регуляторы мира. Одной из наиболее изученных категорий остаются системы нагревания табака. Что же они собой представляют и почему международный опыт их регулирования вызывает все больший интерес?

Недавнее решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вновь привлекло внимание к этой категории продукции. Американский регулятор обновил авторизацию системы нагревания табака компании "Филип Моррис Интернешнл" как продукта с модифицированным риском (Modified Risk Tobacco Product, MRTP), подтвердив ранее сделанные выводы после повторной оценки научных данных.

По итогам проведенной экспертизы FDA сохранило право компании информировать совершеннолетних курильщиков о том, что полный переход с сигарет на их продукты с нагреваемым табаком снижает воздействие на организм ряда вредных и потенциально вредных химических веществ. Вместе с тем ведомство отдельно подчеркивает: это не означает, что продукт является безопасным. Наилучшим выбором для здоровья по-прежнему остается полный отказ от табака и никотина.

Без горения – без дыма

Системы нагревания табака (СНТ, или ИНТ, – изделия с нагреваемым табаком) относятся к категории бездымной табачной продукции. В отличие от обычных сигарет, где табак сгорает при температуре около 900°C, в таких устройствах он нагревается примерно до 350°C без процесса горения. В результате образуется никотинсодержащий аэрозоль, а не сигаретный дым.

Именно отсутствие горения и дыма считается ключевым отличием этой инновации. При сгорании табака образуются тысячи химических соединений, включая вещества, напрямую связанные с развитием заболеваний, обусловленных курением.

Недавно опубликованный анализ 43 научных исследований, в которых сравнивались аэрозоль систем нагревания табака и сигаретный дым, показал, что содержание многих вредных и потенциально вредных веществ в аэрозоле СНТ может быть до 95% ниже по сравнению с дымом обычных сигарет.

При этом специалисты подчеркивают, что ни системы нагревания табака, ни любая другая никотинсодержащая продукция не являются безвредными. Однако для взрослых курильщиков, которые не хотят полностью отказаться от никотина, такие продукты рассматриваются как потенциально менее вредная альтернатива продолжению курения сигарет.

Что показывают исследования

За последние годы накоплен значительный объем научных данных, посвященных влиянию систем нагревания табака на организм взрослых курильщиков.

Одним из крупнейших стало международное кросс-секционное исследование, проведенное в 37 медицинских центрах Европы и Азии с участием почти 900 совершеннолетних добровольцев.

Ученые сравнили три группы участников: людей, продолжающих курить сигареты; пользователей, полностью перешедших на системы нагревания табака более чем за два года до исследования; и бывших курильщиков, отказавшихся от табака на аналогичный срок.

Для оценки состояния здоровья использовались девять биомаркеров потенциального вреда (Biomarkers of Potential Harm, BoPH) – объективных показателей, отражающих процессы, связанные с развитием заболеваний, вызванных курением.

Результаты показали, что у людей, полностью отказавшихся от сигарет в пользу систем нагревания табака, показатели по большинству биомаркеров были статистически значимо лучше, чем у продолжающих курить. Более того, по ряду параметров они оказались сопоставимы с результатами бывших курильщиков.

Еще одним важным выводом исследования стали более благоприятные показатели эластичности сосудов у пользователей систем нагревания табака по сравнению с курильщиками сигарет.

Авторы работы отмечают, что полученные данные дополняют существующую доказательную базу о потенциале снижения вреда при полном переходе с сигарет на системы нагревания табака, одновременно подчеркивая необходимость дальнейших долгосрочных наблюдений.

Казахстанское научное сообщество также обращает внимание на потенциал снижения вреда для здоровья курильщиков при переходе на нагреваемый табак. Ранее профессор Ляззат Ералиева рассказала об исследовании, где группа отечественных ученых провела собственный анализ профиля вредности этих продуктов.

"Ученые сравнили химический состав, токсикологию бездымных продуктов, их влияние на организм животных и человека, а также возможные долгосрочные риски. В результате эксперты пришли к выводу, что нагреваемый табак, никотиновые паучи и другие бездымные продукты действительно содержат меньше вредных веществ, чем сигареты, и что они могут служить инструментом для снижения вреда от курения", – отмечала она в интервью "Форбс Казахстан".

Международный опыт

Накопление научных данных постепенно находит отражение и в государственной политике разных стран.

Наиболее показательным примером часто называют Японию. После появления на рынке систем нагревания табака темпы снижения продаж сигарет в стране ускорились примерно в пять раз по сравнению с предыдущим периодом. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, распространенность регулярного курения сегодня составляет 14,8%, и это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений.

При этом результаты Национального обследования здоровья и питания Японии показывают, что около 76% пользователей систем нагревания табака полностью отказались от обычных сигарет.

Японский опыт примечателен тем, что наряду с жесткими ограничениями для традиционного курения была сформирована дифференцированная система регулирования различных альтернативных категорий никотиновой продукции. И в рамках этой системы ИНТ рассматриваются отдельно от обычных сигарет.

Похожий подход прослеживается и в Великобритании. В обзоре доказательной базы, подготовленном Агентством общественного здравоохранения страны (Public Health England), отмечается, что по сравнению с сигаретным дымом системы нагревания табака сопровождаются значительно меньшим воздействием вредных и потенциально вредных химических веществ как на пользователей, так и на окружающих, хотя степень такого снижения может различаться в зависимости от конкретного исследования.

При этом британские специалисты, как и FDA, подчеркивают: наиболее благоприятным выбором для здоровья остается полный отказ от табака и никотина.

Все это показывает, что подходы разных стран к регулированию никотиновой продукции действительно могут различаться. Однако их объединяет общий принцип – решения принимаются не на основе предположений или маркетинговых заявлений производителей, а после оценки конкретных научных данных. Именно поэтому крупнейшие мировые регуляторы в США, Японии, Новой Зеландии, Великобритании, Нидерландах, Германии и Чехии рассматривают заявления о сниженном воздействии исключительно в отношении конкретных продуктов, прошедших строгую независимую экспертизу.