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Общество

В Нацбанке озвучили задачи для нового комитета криптоиндустрии

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 16:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 10 июля 2026 года рассказал об основных задачах нового комитета криптоиндустрии в системе финрегулятора, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, комитет будет заниматься двумя направлениями.

"Первое – область цифровых активов, второе – платежная система. Платежная система – это крайне важный элемент финансового рынка. Ежедневно через систему Нацбанка и банков второго уровня проходит около 6 трлн платежей", – сказал Сулейменов.

Как отметил глава Нацбанка, для того, чтобы контролировать платежи внутри страны и трансграничные платежи, нужны конкретные инструменты надзора, регулирования и контроля.

"Одна из значимых задач комитета – полный контроль и обеспечение прозрачности платежного рынка. Другой задачей комитета станут контроль и развитие цифровых финансовых активов", – заключил спикер.

Ранее глава Нацбанка прокомментировал возможность повышения курса доллара.

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Азамат Сыздыкбаев
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