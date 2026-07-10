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Общество

Признание главы Нацбанка: Инфляция снизилась не настолько, насколько мы ожидали

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:07 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 10 июля 2026 года прокомментировал возможность снижения базовой ставки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, все зависит от инфляции.

"Давайте посмотрим, мы сейчас этим занимаемся, 24 или 25 июля у нас очередное заседание по базовой ставке. Инфляция снизилась, но не так сильно, как мы ожидали – с 10,4% до 10,3%. Есть вопросы по месячной инфляции, она оказалась выше наших прогнозов", – признался глава Нацбанка.

Кроме того, отмечает Сулейменов, есть напряжение на рынках ГСМ соседних стран.

"Не только в России, там и Кыргызстан, и Узбекистан, которые зависят от российских ГСМ. То, что мы ожидали в сезон плодоовощной, у нас продуктовая часть сильное окажет дезинфляционное воздействие, пока не знаем, будет так или нет, очень внимательно будем смотреть. Понятно, хотелось бы, чтобы инфляция снизилась, и это дало нам пространство для снижения базовой ставки. Но загадывать не будем", – призвал Сулейменов.

Ранее он озвучил задачи для нового комитета криптоиндустрии в системе Нацбанка.

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Азамат Сыздыкбаев
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