Аномальный зной: в каких регионах Казахстана температура подскочит до +46°C

В ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана столбики термометров поднимутся до критических отметок. Синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению метеорологов, эпицентром зноя станет Мангистауская область – здесь с 11 по 17 июля 2026 года ожидается испепеляющая жара до +43+46°С.

Не менее тяжело придется жителям Кызылординской и Туркестанской областей, где в отдельные дни воздух раскалится до +45+46°С, а также Жамбылской области – там прогнозируют до +44°С.

Настоящее температурное испытание ждет также Алматинскую область (включая Конаев) и область Жетысу: в пиковые дни (с 11 по 17 июля) столбики термометров здесь покажут +40+42°С.

Аналогичные сорокаградусные показатели ожидаются в Актюбинской и Атырауской областях.

Кроме того, зной до +40+41°С накроет Костанайскую, Акмолинскую, Карагандинскую области, запад Казахстана и область Улытау.

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