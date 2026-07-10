Пыльные бури, град и экстремальная жара: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В Казахстане на 11 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, на востоке, юге области порывы 15 м/с. 11-15 июля днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 36-39 градусов. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 37-39 градусов.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 11-14 июля днем по области ожидается сильная жара 38-42 градуса. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильная жара 38-40 градусов.

Днем на севере области Абай ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. 12-15 июля днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На юго-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Мангистауской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На северо-востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. 12-16 июля днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. В период 11-15 июля днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза, на западе, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, северный на юге, западе, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидаются дождь, гроза, днем небольшой дождь гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. В период с 12 по 15 июля днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Петропавловске днем ожидается кратковременный дождь, гроза.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременно дождь, гроза. Днем на западе, севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. 11-15 июля днем ожидается сильная жара 40-43 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. 11-15 июля днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-43 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северный днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. 12-15 июля днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с. 12-15 июля днем ожидается сильная жара 35-38 градусов.

Утром и днем на западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный на востоке области порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35-38 градусов.

На западе, севере Костанайской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов, 14-15 июля днем на юге области сильная жара 35-38 градусов. В Костанае днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный днем на юге, в центре области 15-20 м/с. 11 июля днем по области ожидается сильная жара 40-43 градуса, 12-15 июля днем по области сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. 11-14 июля днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-39 градусов.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

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