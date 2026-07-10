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Общество

Сильная жара до +42°С обрушится на Астану, Алматы и Шымкент – прогноз непогоды на выходные

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 14:57 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 11, 12 и 13 июля 2026 года. Из него следует, что в предстоящие выходные на Астану, Алматы и Шымкент обрушится сильная жара, которая местами достигнет отметки в +42°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +35+37°С.
  • 12-13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 12-13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +39+41°С.
  • 12-13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +40+42°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 14:57
Названа страна, откуда в Казахстан пришла аномальная жара

Ранее синоптики опубликовали пугающий прогноз по Казахстану на 11, 12 и 13 июля 2026 года. Из него следует, что страну накроет аномальная жара до +45°C. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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