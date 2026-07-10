Сильная жара до +42°С обрушится на Астану, Алматы и Шымкент – прогноз непогоды на выходные

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 11, 12 и 13 июля 2026 года. Из него следует, что в предстоящие выходные на Астану, Алматы и Шымкент обрушится сильная жара, которая местами достигнет отметки в +42°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +35+37°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +35+37°С. 12-13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С. Прогноз погоды по Алматы 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С. 12-13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С. Прогноз погоды по Шымкенту 11 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +39+41°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +39+41°С. 12-13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +40+42°С. Материал по теме Названа страна, откуда в Казахстан пришла аномальная жара Ранее синоптики опубликовали пугающий прогноз по Казахстану на 11, 12 и 13 июля 2026 года. Из него следует, что страну накроет аномальная жара до +45°C. Подробнее – здесь.

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