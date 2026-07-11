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Общество

Полиция Алматы усилит борьбу с тяжкой подростковой преступностью

тяжкие преступления, дети, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 13:51 Фото: pixabay
Рост правонарушений среди несовершеннолетних обеспокоил полицию Алматы. Несмотря на снижение общей преступности, в полиции признали рост отдельных категорий тяжких преступлений, сообщает Zakon.kz.

В Алматы за первое полугодие 2026 года количество зарегистрированных уголовных правонарушений снизилось почти на 11%. Вместе с тем в полиции сообщили о росте отдельных категорий тяжких преступлений, подростковой преступности и семейно-бытовых правонарушений.

Руководитель департамента полиции мегаполиса Айдын Кабдулдинов отметил, что положительная динамика по отдельным показателям не должна становиться поводом для снижения требовательности к себе и соблюдению законности.

Особое внимание уделено снижению раскрываемости ряда особо тяжких преступлений. В этой связи глава департамента потребовал провести детальный анализ причин сложившейся ситуации, усилить профилактическую работу и повысить персональную ответственность руководителей территориальных подразделений за результаты оперативно-служебной деятельности.

"Необходимо активизировать борьбу с интернет-мошенничествами. Поручаю обеспечить оперативное блокирование преступных финансовых схем, установить всех участников мошеннических групп, активизировать выявление дропперов и принять дополнительные меры по возврату похищенных денежных средств потерпевшим", – поручил глава ДП.

Отдельный акцент сделан на противодействии организованной преступности и наркобизнесу.

Сотрудникам полиции поручено усилить работу по пресечению деятельности молодежных преступных групп, ликвидации нарколабораторий, выявлению каналов распространения наркотиков и уничтожению наркорекламы. Подразделениям поставлены конкретные сроки для достижения положительных результатов.

Также в числе задач стоит обеспечение дорожной безопасности, противодействие незаконной миграции, профилактика семейно-бытового насилия, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в деятельность полиции, модернизация систем видеонаблюдения и связи, а также укрепление законности и служебной дисциплины.

Руководителям подразделений объявили, что выполнение поставленных задач будет находиться на особом контроле, за обеспечение которых каждый будет нести персональную ответственность.

Накануне в Казнете появились жуткие кадры избиения подростка в Алматы. Общественность возмутила агрессия взрослого против мальчика.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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