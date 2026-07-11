Полиция Алматы усилит борьбу с тяжкой подростковой преступностью
В Алматы за первое полугодие 2026 года количество зарегистрированных уголовных правонарушений снизилось почти на 11%. Вместе с тем в полиции сообщили о росте отдельных категорий тяжких преступлений, подростковой преступности и семейно-бытовых правонарушений.
Руководитель департамента полиции мегаполиса Айдын Кабдулдинов отметил, что положительная динамика по отдельным показателям не должна становиться поводом для снижения требовательности к себе и соблюдению законности.
Особое внимание уделено снижению раскрываемости ряда особо тяжких преступлений. В этой связи глава департамента потребовал провести детальный анализ причин сложившейся ситуации, усилить профилактическую работу и повысить персональную ответственность руководителей территориальных подразделений за результаты оперативно-служебной деятельности.
"Необходимо активизировать борьбу с интернет-мошенничествами. Поручаю обеспечить оперативное блокирование преступных финансовых схем, установить всех участников мошеннических групп, активизировать выявление дропперов и принять дополнительные меры по возврату похищенных денежных средств потерпевшим", – поручил глава ДП.
Отдельный акцент сделан на противодействии организованной преступности и наркобизнесу.
Сотрудникам полиции поручено усилить работу по пресечению деятельности молодежных преступных групп, ликвидации нарколабораторий, выявлению каналов распространения наркотиков и уничтожению наркорекламы. Подразделениям поставлены конкретные сроки для достижения положительных результатов.
Также в числе задач стоит обеспечение дорожной безопасности, противодействие незаконной миграции, профилактика семейно-бытового насилия, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в деятельность полиции, модернизация систем видеонаблюдения и связи, а также укрепление законности и служебной дисциплины.
Руководителям подразделений объявили, что выполнение поставленных задач будет находиться на особом контроле, за обеспечение которых каждый будет нести персональную ответственность.
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