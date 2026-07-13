274 года Петропавловску: чем запомнился главный праздник города

Петропавловск отметил 274-й день рождения. Праздничный день в областном центре начался не с концертов и большой сцены, а со спортивных стартов. С самого утра жители и гости города собрались на территории нового экопарка, где прошел открытый чемпионат по триатлону.

На старт вышли более 120 человек – профессиональные спортсмены, любители активного образа жизни и юные участники. Самой юной участнице соревнований Еве Авериной всего шесть лет. Несмотря на возраст, девочка полностью преодолела дистанцию и получила бурную поддержку зрителей.

"Мне нравится заниматься спортом. В этом году я пойду в первый класс. Занимаюсь шорт-треком. Желаю жителям города здоровья и много друзей", – поделилась Ева.

Фото: пресс-служба акимата СКО

После спортивных стартов площадка наполнилась яркими красками. Здесь прошел фестиваль красок, который объединил детей, молодежь и целые семьи и продолжил насыщенную программу Дня города.

В праздничный день внимание уделили и тому, как меняется сам Петропавловск. Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов и аким города Серик Мухамедиев посетили один из крупнейших благоустроенных дворов по улице Жукова и пообщались с жителями. В этом году комплексным благоустройством планируется охватить 80 дворов областного центра. Во дворе по улице Жукова обновлены детские и спортивные площадки, созданы зоны отдыха, проведено озеленение, уложено новое асфальтовое и тротуарное покрытие. Основные работы находятся на завершающей стадии. Местные жители уже оценили произошедшие изменения.

"Так хорошо обустроили наш двор. Здесь теперь и детям есть где играть, и взрослым можно спокойно отдохнуть. Подрядчик говорит, что осталось совсем немного доделать, но мы уже в восторге. Вот такой подарок нам ко Дню города", – поделилась жительница двора.