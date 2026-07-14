В урочище Алма-Арасан временно закрыли популярное ущелье

С 13 по 17 июля ущелье Проходное в урочище Алма-Арасан закрыли для посещения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Иле-Алатауского государственного национального природного парка, ограничения введены из-за проведения работ по укреплению скальных склонов.

Одно из самых популярных мест для отдыха и горного туризма – ущелье Проходное находится в 16 км от Алматы. На его территории находятся:

Большое Алматинское озеро;

Большой Алматинский пик;

Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.

С 12 июля от Дворца спорта и до Алма-Арасана запустили новый маршрут 211 в количестве двух подвижных единиц. Ездить автобусы будут только три дня в неделю, а стоимость проезда составляет 300 тенге.