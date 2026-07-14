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Общество

В урочище Алма-Арасан временно закрыли популярное ущелье

Алма-Арасан, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 07:25 Фото: Zakon.kz
С 13 по 17 июля ущелье Проходное в урочище Алма-Арасан закрыли для посещения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Иле-Алатауского государственного национального природного парка, ограничения введены из-за проведения работ по укреплению скальных склонов.

Горы Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 07:25

Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark

Одно из самых популярных мест для отдыха и горного туризма – ущелье Проходное находится в 16 км от Алматы. На его территории находятся:

  • Большое Алматинское озеро;
  • Большой Алматинский пик;
  • Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.

С 12 июля от Дворца спорта и до Алма-Арасана запустили новый маршрут 211 в количестве двух подвижных единиц. Ездить автобусы будут только три дня в неделю, а стоимость проезда составляет 300 тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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