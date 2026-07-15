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Общество

Когда любовь к своему делу сильнее обстоятельств: история озеленителя Светланы Цой из Атырау

Атырау, Светлана Цой, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Говорят, человека украшают его дела. История жительницы Атырау Светланы Цой – яркое тому подтверждение. Несмотря на нарушение слуха, она своим примером доказывает, что любовь к своему делу, трудолюбие и ответственность не знают границ, сообщает Zakon.kz.

С первыми лучами солнца Светлана Цой уже на работе. Она аккуратно поливает цветы, поправляет молодые саженцы, пропалывает клумбы и внимательно осматривает каждое растение. Со стороны кажется, что это очередной рабочий день обычного озеленителя. Лишь немногие знают, что Светлана не слышит и не использует устную речь. Но это не помешало ей найти любимое дело, заслужить уважение коллег и каждый день делать Атырау зеленее и красивее. Ведь не каждый, проходя мимо цветущих клумб и молодых деревьев, задумывается, кто стоит за всей этой красотой.

Светлана Цой работает озеленителем в одной из подрядных организаций уже несколько лет. Вместе с коллегами она высаживает цветы, кустарники и деревья, ухаживает за зелеными насаждениями, следит за их состоянием, занимается прополкой, рыхлением почвы и поливом. Благодаря ежедневному труду таких людей улицы, парки и скверы города становятся уютнее и привлекательнее.

Светлана родилась и выросла в Атырау. За свою жизнь ей довелось попробовать себя в разных профессиях. Она работала маляром в строительной компании, швеей, фасовщицей в магазине, продавала продукты на рынке. Но именно работа с растениями стала для нее по-настоящему любимой.

"Я люблю свою работу, обожаю смотреть на цветы, которые мы вырастили. Я никогда не боялась работы. Бралась за любую. Считаю, что каждый честный труд заслуживает уважения. Но именно здесь я почувствовала, что занимаюсь тем, что мне действительно по душе", – говорит Светлана.

Любовь к земле появилась у нее еще в детстве. Родители работали в поле, и дочь с ранних лет помогала им во время сезонных работ. Тогда она поняла, сколько сил и терпения нужно, чтобы вырастить растение. Земля любит заботу. Наверное, поэтому ей так близка эта профессия.

Работа озеленителя особенно сложна в условиях атырауского климата. Летом температура воздуха нередко поднимается выше 40°C, а сильная жара и комары становятся настоящим испытанием. По словам Светланы, растения не могут ждать прохлады. Им нужен ежедневный уход.

"Когда видишь, как вчерашний маленький росток превращается в крепкое дерево, или клумба расцветает яркими красками, понимаешь, что все усилия были не напрасны. И все это хочется сохранить во что бы то ни стало", – говорит она.

Особой гордостью женщина считает яблоневый сад возле парка Победы. По ее словам, вместе с коллегами они вложили в него много сил и труда. Сейчас сюда приходят отдыхать семьи, гуляют дети. И ей особенно приятно осознавать, что она тоже участвовала в создании этого красивого места.

О своей особенности здоровья Светлана говорит спокойно. Нарушение слуха сопровождает ее с детства, однако она никогда не считала это препятствием для полноценной жизни.

"Люди с нарушением слуха тоже могут трудиться наравне со всеми, приносить пользу обществу и жить полноценной жизнью", – говорит Светлана.

Иногда, признается она, возникают сложности в общении. Но за годы работы Светлана и ее коллеги научились понимать друг друга практически без слов.

"Я понимаю людей по мимике, жестам, движениям. Иногда помогает телефон, можно написать сообщение. Самое главное – уважение друг к другу и желание работать одной командой", – говорит она.

По словам Светланы, поддержка коллектива и руководства помогает ей чувствовать себя уверенно. Ей очень повезло с коллегами. Они всегда относятся к ней с пониманием.

За многолетний добросовестный труд Светлана Цой была награждена Почетной грамотой акима города. Но самой большой наградой она считает вовсе не дипломы, а возможность идти по городу и видеть деревья, которые когда-то посадила своими руками. Особенно приятно наблюдать, как они становятся выше и крепче с каждым годом. Жителям Атырау она желает бережнее относиться к городской зелени.

"Каждое дерево и каждый цветок – это чей-то ежедневный труд. Очень хочется, чтобы люди ценили его и берегли наш общий город", – говорит Светлана.

Главной опорой в жизни Светлана называет свою семью. У нее замечательный муж, дети и внуки. По ее признанию, именно они дают ей силы двигаться вперед.

"Тем, кто из-за жизненных обстоятельств боится сделать первый шаг, хочу сказать одно – если есть желание трудиться и приносить пользу, нельзя опускать руки. Любые трудности можно преодолеть. Главное – не сдаваться", – считает она.

История Светланы Цой – это история человека труда, который своим примером показывает, что искренняя любовь к профессии, ответственность и преданность своему делу гораздо сильнее любых жизненных обстоятельств. Благодаря таким людям в городе появляются зеленые аллеи, цветущие клумбы и деревья. Их ежедневный, порой незаметный труд делает Атырау красивее, уютнее и зеленее.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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