Три года ожидания справедливости: дело о насилии над детьми в Атырау до сих пор не дошло до суда

Жительница Атырау уже более 3 лет пытается добиться справедливости в деле о возможном сексуальном насилии в отношении ее малолетних детей. Несмотря на наличие медицинских заключений и неоднократные обращения в полицию, подозреваемый до сих пор находится на свободе, сообщает Zakon.kz.

По словам матери, тревожные изменения в поведении детей она заметила еще в 2022 году, когда вышла на работу и оставила двойняшек на попечение отца. Тогда детям было всего 2,5 года. Со временем они стали замкнутыми, начали бояться отца, плохо спали и проявляли признаки сильного психологического стресса.

"Муж сказал: "Ты выходи на работу, я буду сидеть с детьми". Я ничего не подозревала. Но со временем дети начали меняться – плохо спали, стали замкнутыми, начали бояться отца. Они говорили "папа кака", "у папы есть букай", рисовали мужской половой орган. Постоянно плакали, особенно по ночам. Я не понимала, что с ними происходит. Позже стало ясно, с ними могли происходить ужасные вещи по вине отца", – вспоминает женщина.

Заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию 20 ноября 2023 года. После этого супруг покинул дом, а позже брак был расторгнут. Однако с этого момента, по ее словам, началась длительная и изматывающая борьба с системой. Женщина утверждает, что располагает медицинскими заключениями специалистов, которые могут свидетельствовать о насилии. Однако часть документов, по ее словам, исчезла из электронной базы. Она также заявляет о давлении и попытках дискредитировать ее, включая направление на сомнительную психиатрическую экспертизу. По данным заявительницы, расследование неоднократно прекращалось и возобновлялось. Несмотря на то, что мужчина признан подозреваемым и допрошен, мера пресечения в отношении него не избрана, а дело до сих пор не передано в суд.

"Я считаю, что органы следствия Атырауской области лоббируют интересы подозреваемого. Идет фальсификация доказательств, на меня оказывают давление, угрожают обвинениями в клевете. У меня на руках есть медицинские заключения – детского и взрослого проктолога, уролога, хирурга, кандидата медицинских наук, врача высшей категории Валерия Кривчача. В них указано, что их можно использовать как основу экспертизы. Однако в электронной базе эти документы уничтожены, указано, что из-за отсутствия доказательств дело закрыто. Я знаю, что в суде работает его тетя, и боюсь, что это может влиять на ход дела. Расследование постоянно затягивается, назначаются новые процедуры. Я уже не знаю, куда обращаться", – говорит она.

Женщина также отмечает, что за время расследования руководство в полиции и прокуратуре менялось, однако, по ее словам, исполнители оставались прежними. За эти годы она неоднократно обращалась в различные инстанции – антикоррупционные органы, к Уполномоченному по правам ребенка, в общественные фонды, однако, как утверждает заявительница, все обращения возвращались на уровень местных органов.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан – насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.

"В рамках дела проведены необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены судебные экспертизы. Окончательное решение будет принято по результатам дополнительного расследования. Иная информация относится к категории ограниченного доступа, и в соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Предание гласности возможно только с разрешения прокурора в объеме, признанном им допустимым", – сообщил начальник следственного управления ДП Атырауской области Мухтар Бектурганов.

Между тем, по словам первого заместителя прокурора области Елдоса Килымжанова, по данному уголовному делу прокуратурой области с первых дней установлен особый надзор, назначен процессуальный прокурор, дано пять указаний о проведении необходимых следственных действий. Ранее уголовное дело прекращалось, однако в связи с поступлением ходатайств со стороны представителя потерпевшей дело возобновлялось в целях обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования, а также проведения дополнительных экспертиз.

"За допущенные упущения в ходе расследования двое следователей освобождены от занимаемых должностей. По делу назначено и проведено девять судебно-медицинских экспертиз (ИСЭ по Атырау, Актобе, Астане, Алматы), в том числе комиссионные и дополнительные. В материалах уголовного дела имеются заключения детского хирурга Кривчача В., однако их выводы носят вероятностный характер и опровергаются результатами многократных комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в государственных экспертных учреждениях с участием профессора детской хирургии Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова М. (Актобе), а также детского хирурга Научного центра педиатрии и детской хирургии (Алматы). В настоящее время по уголовному делу назначена дополнительная комплексная судебно-медицинская экспертиза (ИСЭ по Астане). В связи с этим срок расследования приостановлен на основании п. 9 ч. 7 ст. 45 Уголовно-процессуального кодекса (в связи с назначением экспертизы). 07.04.2025 г. бывший супруг представителя потерпевшей признан подозреваемым и допрошен по делу. Мера пресечения в отношении него не избиралась, поскольку в настоящее время совокупность достаточных доказательств, подтверждающих совершение им уголовного правонарушения, не установлена", – отметил он.

Кроме того, по его словам, доводы о возможном конфликте интересов тоже проверялись, однако подтверждения не нашли. Сообщается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам всех следственных действий.

