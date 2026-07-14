Дархан Сатыбалды поручил усилить развитие спортивной инфраструктуры и поддержку массового спорта

Под председательством акима Алматы Дархана Сатыбалды состоялось совещание по развитию спортивной отрасли. На встрече обсуждены подготовка спортивного резерва, поддержка атлетов и тренеров, доступность объектов для горожан, а также проведение крупных международных соревнований.

Руководитель управления Алматы Дархан Нурханулы отчитался о текущих результатах и представил планы на предстоящий период. Сегодня в состав национальной сборной Казахстана входят 2 544 алматинских спортсмена – практически каждый четвертый член команды.

На счету алматинских спортсменов – 2 230 медалей: 60 наград чемпионатов мира, 105 медалей чемпионатов Азии и 2 065 – чемпионатов Казахстана. В этом году алматинцы также добились первых для страны побед на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике и чемпионате мира среди юниоров по стендовой стрельбе, а также показали исторические результаты в других дисциплинах.

Фото: акимат города Алматы

Число получателей ежемесячного денежного содержания увеличилось почти в четыре раза – с 244 до 925 спортсменов и с 28 до 341 тренера. Расширенная система поддержки охватывает в том числе юношеский, молодежный, паралимпийский и сурдлимпийский спорт. Более 200 ведущих атлетов уже прошли углубленное научно-медицинское обследование.

Фото: акимат города Алматы

Для вовлечения жителей в физическую активность реализуются проекты ALMATY MOVE, "Спорт – Достық алаңы", Студенческая спортивная лига, Детская футбольная лига и бесплатные тренировки. Крупные городские мероприятия собрали более 40 тыс. участников. До конца года запланировано свыше 2 тыс. спортивных событий во всех районах Алматы.

Город также готовится принять 35 международных соревнований, среди которых Almaty Marathon, ATP 250 Almaty Open, чемпионат Азии по джиу-джитсу, WTT Youth Contender Almaty, матчи квалификации Кубка Азии FIBA и финал чемпионата мира среди университетов по шахматам FIDE.

Фото: акимат города Алматы

По итогам совещания Дархан Сатыбалды поручил продолжить модернизацию спортивных объектов, повысить их доступность для жителей, усилить детско-юношеское направление и обеспечить качественную подготовку атлетов к международным стартам. Отдельные задачи касались эффективной загрузки действующей инфраструктуры и расширения бесплатных занятий во всех районах города.