Аким Алматы поручил усилить контроль за состоянием улиц, арычной сети и озеленением в Алатауском районе

В Алатауском районе под председательством акима Алматы Дархана Сатыбалды состоялось выездное совещание с участием руководства района, профильных управлений, коммунальных служб и подведомственных организаций.

Обсуждены системные проблемы и меры по ускорению инфраструктурных проектов в районе. Глава города выразил обеспокоенность медленными темпами работ. Несмотря на увеличение объемов инвестиций, в ряде микрорайонов – Шанырак-1, Самгау, Ожет, Шапагат – по-прежнему не введены в эксплуатацию построенные инженерные сети, в том числе водопровод и канализация. Причины – незавершенные насосные станции, отсутствие коллекторов, затягивание оформления земельных участков.

Дархан Сатыбалды поручил до конца лета представить график ввода сетей в эксплуатацию по каждому объекту и устранить юридические препятствия.

Согласно отчету, представленному руководителем аппарата акима города Ерланом Исабековым, на строительных площадках по проведению инженерных сетей в микрорайонах Рахат-Мадениет, Акбулак, Боралдай, Кок Кайнар, Туркестан, Шапагат и Теректы отмечается крайне низкий темп работ. На столь масштабных объектах задействованы всего 15-20 рабочих и 2-3 единицы спецтехники. При сохранении текущей динамики существует высокий риск значительного отставания от графика и нарушения сроков завершения проекта.

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, Ерлан Исабеков отметил недостатки в работе аппарата акима Алатауского района по вопросам санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории.

"Управлению экологии необходимо внести предложения. Сейчас мы выделяем средства, сажаем деревья, передаем их на районный уровень, а потом видим, что деревья гибнут. Непонятно, зачем тогда все это делается. Такой подход не работает – нужно менять", – отметил аким Алматы.

Аким Алатауского района Талгат Малыбаев сообщил, что с учетом активного прироста населения необходимо строительство не менее 10 новых школ. Два объекта – в микрорайонах Айгерим и Акбулак – будут завершены к сентябрю, однако этого недостаточно для покрытия образовательных потребностей.

Глава города поручил представить план строительства новых школ с учетом роста жилого фонда.

"По земельным участкам, которые предложил аким района: если они действительно свободны, нужно сразу резервировать их под социальные объекты. Сейчас идет массовая застройка, но почти все жилье. А мы с вами сами видели расчеты: ожидается 154 тысячи детей, а это значит, что нужно минимум 95 школ. Это надо учитывать заранее, еще на стадии планирования", – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

В ходе совещания обсуждены также вопросы санитарного состояния района, в том числе уборка мусора, ликвидация стихийных свалок, реконструкция арыков, модернизация остановок и переходов у школ. В числе приоритетов района на 2025 год – проект освещения: планируется установить более 3500 светильников и 2900 опор на 255 участках, включая внутриквартальные и придомовые территории.

"Благоустройство – одна из главных задач, которую нужно решить в приоритетном порядке. Финансирование есть, главное – наладить работу и действовать четко", – обратил внимание аким города.

Фото: акимат города Алматы

Аким города дал конкретные поручения: до сентября ввести все завершенные, но неработающие инженерные сети, устранить отставания по проектам в рамках программы "Бюджет народного участия", ускорить строительство школ и обеспечить запуск системы освещения на всех запланированных участках до конца текущего года.

Дархан Сатыбалды акцентировал внимание на необходимости системной работы по уходу за зелеными насаждениями и поддержанию чистоты на общественных территориях. По его словам, Алатауский район обладает высоким потенциалом, но для его реализации необходимы управленческая дисциплина, персональная ответственность и фокус на конкретный результат.

После совещания аким Алматы Дархан Сатыбалды провел личный прием жителей Алатауского района. На встречу были приглашены горожане, ранее подавшие официальные обращения о личном приеме. Прием проводился в соответствии с утвержденным графиком и в порядке очереди.

Фото: акимат города Алматы

Жители подняли вопросы благоустройства, уличного освещения, состояния дорог и обеспечения правопорядка. Прозвучали обращения по стихийным свалкам, неосвещенным участкам и неудовлетворительному состоянию внутриквартальных дорог.

По итогам приема Дархан Сатыбалды поручил районному акимату и профильным службам оперативно рассмотреть все обращения, выехать на места и предоставить заявителям официальные, обоснованные ответы. Особое внимание он уделил личной ответственности руководителей за сроки и качество исполнения.