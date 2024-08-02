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Первые в СНГ: похищенные у казахстанцев криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге вернули из-за рубежа

Первые в СНГ: похищенные у казахстанцев криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге вернули из-за рубежа, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 10:18 Фото: Zakon.kz
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) первыми на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства заявили, что в мировой практике схожих результатов добились единичные страны.

"Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков", – раскрыли детали в пресс-службе АФМ 2 августа 2024 года.

Столичный организатор уже осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы".Пресс-служба АФМ

Из релиза следует, что похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.

"АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам", – отметили в пресс-службе ведомства.

Агентство вновь призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.

"Компанию можно проверить на противоправность посредством Telegram-бота АФМ "Baiqa, piramida!". Также на сайте агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности", – добавили в пресс-службе АФМ, напомнив номер колл-центра: 1458.

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