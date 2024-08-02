Первые в СНГ: похищенные у казахстанцев криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге вернули из-за рубежа
В пресс-службе ведомства заявили, что в мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
"Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков", – раскрыли детали в пресс-службе АФМ 2 августа 2024 года.
Столичный организатор уже осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы".Пресс-служба АФМ
Из релиза следует, что похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
"АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам", – отметили в пресс-службе ведомства.
Агентство вновь призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
"Компанию можно проверить на противоправность посредством Telegram-бота АФМ "Baiqa, piramida!". Также на сайте агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности", – добавили в пресс-службе АФМ, напомнив номер колл-центра: 1458.
24 апреля 2024 года стало известно, что двух жительниц Кокшетау осудили за создание и руководство финансовой пирамидой Eolus.