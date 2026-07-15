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Общество

Масштабные проверки парков и скверов проходят в Астане

Проверки парков и скверов в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 08:31 Фото: акимат города Астаны
В рамках идеологемы "Закон и порядок" и республиканской экоинициативы "Таза Қазақстан" в Астане стартовали масштабные профилактические рейды. Сегодня профилактическое мероприятие прошло в Ботаническом саду.

В дальнейшем такие рейды будут регулярно проводиться в парках, скверах и других общественных пространствах столицы, передает официальный сайт акимата Астаны.

В рейде приняли участие сотрудники акимата столичного района Есиль, представители Департамента полиции города и общественные деятели.

Проверки парков и скверов в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 08:31

Фото: акимат города Астаны

Особое внимание было уделено пресечению нарушений правил благоустройства.

Одновременно ведется работа по недопущению незаконной торговли и стихийного проката детских электромобилей на территории Ботанического сада, поскольку такая деятельность без разрешительных документов является небезопасной для здоровья и жизни потребителей.

Специалисты в первую очередь проводят разъяснительную работу с гражданами.

"Мы ведем разъяснительную работу совместно с полицией. Объясняем, что оставлять после себя мусор и проводить пикники на территории Ботанического сада нельзя. Ботанический сад – не парк развлечений, здесь растут редкие растения. Здесь можно прогуляться с детьми и подышать свежим воздухом. Если нарушения повторяются, сотрудники полиции налагают административный штраф за нарушение правил благоустройства", – пояснил заместитель акима района Есиль Бақытжан Алдауов.
Проверки парков и скверов в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 08:31

Фото: акимат города Астаны

О правовой стороне контроля за общественными пространствами рассказал заместитель начальника Управления общественной безопасности Департамента полиции Астаны подполковник полиции Еркін Жанабіл.

"С начала года в ходе мероприятий более 700 лиц привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства на прилегающей территории Ботанического сада. По первой части статьи 505 КоАП РК предусмотрены предупреждение либо административный штраф в размере 20 МРП. Также более 300 лиц привлечены к ответственности за торговлю в неустановленных местах, штраф за это нарушение составляет 10 МРП", – сообщил Еркін Жанабіл.

Стоит отметить, что рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил благоустройства и пресечению стихийной торговли на территории столицы проводятся ежедневно.

Проверки парков и скверов в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 08:31

Фото: акимат города Астаны

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Айсулу Омарова
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