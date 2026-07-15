Алматинцам объяснили введенные в метро запреты

Фото: Zakon.kz

В метро Алматы ввели запрет на провоз электросамокатов, электровелосипедов и прочих средств передвижения. 15 июля 2026 года в метрополитене раскрыли причину, сообщает Zakon.kz.

В военизированной аварийно-спасательной службе метро сообщили, что ограничения введены в целях безопасности. "Ограничения, которые в последнее время введены в метрополитене по провозу электросамокатов, моноколес и другого оборудования, имеющего аккумуляторы, напрямую связаны с безопасностью движения поездов метрополитена. Дело в том, что данное устройство имеет очень высокую пожарную опасность в связи с тем, что при определенных условиях может возникнуть эффект теплового разгона. Все ограничения, которые направлены на запрет провоза электросамокатов, моноколес и других устройств, направлены на обеспечение безопасности пассажиров нашего города", – пояснили в службе. 1 июля 2026 года стало известно, что в метро Алматы ввели запрет на провоз электровелосипедов, электросамокатов; велосипедов (за исключением детских); роликовых досок (скейтбордов); электромоноколес (моноциклов) и иных аналогичных средств передвижения.

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