В метро Алматы ввели ограничения: что важно знать

Жителей Алматы, выбирающих метро для поездок, 1 июля 2026 года предупредили о введении важного запрета, сообщает Zakon.kz.

В распространенной информации сказано, что в соответствии с приказом № 519-n от 23.06.2026 "О введении ограничений на перевозку отдельных средств передвижения в метрополитене города Алматы", в целях обеспечения безопасности пассажиров и работников метрополитена, а также повышения уровня транспортной и пожарной безопасности, запрещается провоз и пронос в подвижной состав метрополитена:

электровелосипедов;

электросамокатов;

велосипедов (за исключением детских);

роликовых досок (скейтбордов);

электромоноколес (моноциклов) и иных аналогичных средств передвижения.

Ограничение не распространяется на:

складные неэлектрические велосипеды в чехле;

складные неэлектрические средства передвижения в чехле;

детские коляски;

инвалидные кресла-коляски.

"Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать установленные правила пользования метрополитеном", – обратились к горожанам в метрополитене.

Новые ограничения вступили в силу.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов. Подробнее – здесь.