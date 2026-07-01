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Общество

В метро Алматы ввели ограничения: что важно знать

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 16:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителей Алматы, выбирающих метро для поездок, 1 июля 2026 года предупредили о введении важного запрета, сообщает Zakon.kz.

В распространенной информации сказано, что в соответствии с приказом № 519-n от 23.06.2026 "О введении ограничений на перевозку отдельных средств передвижения в метрополитене города Алматы", в целях обеспечения безопасности пассажиров и работников метрополитена, а также повышения уровня транспортной и пожарной безопасности, запрещается провоз и пронос в подвижной состав метрополитена:

  • электровелосипедов;
  • электросамокатов;
  • велосипедов (за исключением детских);
  • роликовых досок (скейтбордов);
  • электромоноколес (моноциклов) и иных аналогичных средств передвижения.

Ограничение не распространяется на:

  • складные неэлектрические велосипеды в чехле;
  • складные неэлектрические средства передвижения в чехле;
  • детские коляски;
  • инвалидные кресла-коляски.
"Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать установленные правила пользования метрополитеном", – обратились к горожанам в метрополитене.

Новые ограничения вступили в силу.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов. Подробнее – здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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