В метро Алматы ввели ограничения: что важно знать
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителей Алматы, выбирающих метро для поездок, 1 июля 2026 года предупредили о введении важного запрета, сообщает Zakon.kz.
В распространенной информации сказано, что в соответствии с приказом № 519-n от 23.06.2026 "О введении ограничений на перевозку отдельных средств передвижения в метрополитене города Алматы", в целях обеспечения безопасности пассажиров и работников метрополитена, а также повышения уровня транспортной и пожарной безопасности, запрещается провоз и пронос в подвижной состав метрополитена:
- электровелосипедов;
- электросамокатов;
- велосипедов (за исключением детских);
- роликовых досок (скейтбордов);
- электромоноколес (моноциклов) и иных аналогичных средств передвижения.
Ограничение не распространяется на:
- складные неэлектрические велосипеды в чехле;
- складные неэлектрические средства передвижения в чехле;
- детские коляски;
- инвалидные кресла-коляски.
"Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать установленные правила пользования метрополитеном", – обратились к горожанам в метрополитене.
Новые ограничения вступили в силу.
С 1 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов. Подробнее – здесь.
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