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Общество

До +46°C и чрезвычайный риск пожаров: где в Казахстане будет опаснее всего 16 июля

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 17:16 Фото: unsplash
На фоне аномальной жары, бьющей рекорды в середине лета 2026 года, главным желанием казахстанцев остается долгожданная прохлада. Каких сюрпризов ждать от погоды дальше, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет", представив подробный прогноз на четверг, 16 июля.

По данным метеорологов, из-за прохождения атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода.

К примеру, во многих регионах ожидаются дожди с грозами, а на севере страны местами пройдут сильные ливни.

Днем на западе, северо-западе, севере и востоке возможны град и шквалистый ветер.

Без осадков погода сохранится лишь на юге и юго-востоке республики.

"Практически по всей стране прогнозируется усиление ветра. На юге и юго-западе его будут сопровождать пыльные бури. Ночью и утром на севере и северо-западе местами ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом во многих регионах сохранится экстремальная жара.

Так, днем в Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, а также в областях Жетысу и Абай, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областей воздух прогреется до +35+39°C.

Еще жарче будет в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях, области Улытау, на севере и в центральной части Алматинской области, на севере и юге области Жетысу, а также на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай. Здесь синоптики прогнозируют очень сильную жару до +41+46°C.

Специалисты также предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности сразу в нескольких регионах Казахстана.

Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, областях Улытау и Абай, а также в отдельных районах Кызылординской, Жетысу, Алматинской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской и Туркестанской областях, а также в отдельных районах Жетысу, Абайской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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