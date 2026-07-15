До +46°C и чрезвычайный риск пожаров: где в Казахстане будет опаснее всего 16 июля
По данным метеорологов, из-за прохождения атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода.
К примеру, во многих регионах ожидаются дожди с грозами, а на севере страны местами пройдут сильные ливни.
Днем на западе, северо-западе, севере и востоке возможны град и шквалистый ветер.
Без осадков погода сохранится лишь на юге и юго-востоке республики.
"Практически по всей стране прогнозируется усиление ветра. На юге и юго-западе его будут сопровождать пыльные бури. Ночью и утром на севере и северо-западе местами ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом во многих регионах сохранится экстремальная жара.
Так, днем в Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, а также в областях Жетысу и Абай, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областей воздух прогреется до +35+39°C.
Еще жарче будет в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях, области Улытау, на севере и в центральной части Алматинской области, на севере и юге области Жетысу, а также на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай. Здесь синоптики прогнозируют очень сильную жару до +41+46°C.
Специалисты также предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности сразу в нескольких регионах Казахстана.
Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, областях Улытау и Абай, а также в отдельных районах Кызылординской, Жетысу, Алматинской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областей.
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской и Туркестанской областях, а также в отдельных районах Жетысу, Абайской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.
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