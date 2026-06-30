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Общество

Грозы, дожди и сильный ветер: что ждет Алматы, Астану и Шымкент в первые дни июля

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 15:17 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на первые три дня второго месяца лета. Каких сюрпризов ждать жителям Алматы, Астаны и Шымкента с 1 по 3 июля 2026 года, читайте в материале, Zakon.kz.

Астана

  • 1 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.
  • 2 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.
  • 3 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

Алматы

  • 1 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, ночью сильный дождь. Временами порывы ветра будут подниматься до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +27+29°С.
  • 2 июля: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.
  • 3 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер – 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +23+25°С.

Шымкент

  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
  • 2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем пыльная буря. Временами ветер достигнет 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.
  • 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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