Казахстан накрыла жара: как жители спасаются от зноя и что советуют врачи

Казахстан под властью жары. Многие регионы страдают от пекла и духоты. Но как спастись в условиях высоких температур и кому нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и своих близких – в материале Zakon.kz.

Аномальная жара продолжает испытывать Казахстан на прочность. Почти ежедневно синоптики объявляют штормовые предупреждения, а в южных регионах столбики термометров поднимаются до +44+45°C. Пока коммунальные службы и спасатели помогают людям пережить палящий зной, врачи фиксируют рост обращений за медицинской помощью. Казахстанцы всевозможными способами пытаются справиться с жарой. В свою очередь медики призывают: не стоит недооценивать опасность рекордных летних температур.

От +40 до +45: жара охватила почти весь Казахстан

Практически вся территория страны находится под влиянием экстремально высоких температур. По данным "Казгидромета", ежедневно в регионах объявляются штормовые предупреждения из-за сильной жары, чрезвычайной пожарной опасности, пыльных бурь и усиления ветра.

Самая сложная ситуация складывается на юге Казахстана. В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областях, а также в области Улытау и Жетысу температура воздуха достигает +40+45°C. Во многих других регионах воздух прогревается до +35+39°C. Горожанам и сельским жителям доставляют неудобства не только сильная жара, но и пыльные бури.

Одновременно сохраняется высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности сразу в нескольких областях страны, а на юге прогнозируются пыльные бури.

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Как регионы помогают людям пережить жару

Пока жара не отступает, местные власти стараются облегчить жизнь жителям.

В Шымкенте с раннего утра на улицы выходят поливальные машины. Спецтехника охлаждает раскаленный асфальт, поливает зеленые насаждения, газоны и детские площадки.

Необычный способ борьбы со зноем нашли пожарные. В социальных сетях набирают популярность видео, на которых сотрудники МЧС приезжают во дворы жилых домов и устраивают настоящий искусственный дождь. Подняв пожарные рукава вверх, они распыляют воду над детскими площадками, позволяя детям и взрослым освежиться в самый жаркий период дня.

В Алматы резко выросло число вызовов скорой помощи

Жара также отражается на здоровье жителей крупнейшего города страны.

По данным Управления общественного здравоохранения Алматы, особенно тяжело высокие температуры переносят пожилые люди, дети, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.

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Как поясняют медики, в жаркие дни значительно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Высокая температура воздуха может спровоцировать скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, одышку и нарушения сердечного ритма. Все это существенно повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта.

За первые две недели июля в службу скорой медицинской помощи Алматы поступило более 33,6 тысячи вызовов. Почти 1,5 тысячи обращений были связаны с повышением артериального давления.

Еще более 300 пациентов получили экстренную медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, включая ишемическую болезнь сердца и острый инфаркт миокарда. Кроме того, около 50 человек с острыми нарушениями мозгового кровообращения были экстренно госпитализированы.

По сравнению с предыдущим периодом в городе в два раза увеличилось количество случаев теплового удара, потребовавших вызова скорой помощи.

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Однако опасность жары не ограничивается сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокие температуры способствуют обезвоживанию организма, увеличивают риск пищевых отравлений и кишечных инфекций, а также усиливают проявления сезонной аллергии.

Особую осторожность врачи рекомендуют соблюдать людям с хроническими заболеваниями. Несмотря на то, что такие пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей поликлиник, именно они наиболее уязвимы в период экстремальной жары. Им необходимо строго соблюдать назначения врача, регулярно принимать лекарственные препараты, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, избегать перегрева и не пропускать плановые консультации.

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Поликлиники Алматы продолжают диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, обеспечивают их необходимыми лекарственными препаратами в рамках действующих программ и проводят регулярный мониторинг состояния здоровья. При ухудшении самочувствия специалисты рекомендуют своевременно обращаться к участковому врачу, не дожидаясь развития осложнений.

Врачи также советуют по возможности не находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00. Если выход на улицу неизбежен, следует выбирать легкую одежду из натуральных тканей, носить головной убор и солнцезащитные очки.

Не менее важно соблюдать питьевой режим. При отсутствии противопоказаний взрослому человеку рекомендуется выпивать не менее двух литров воды в сутки. При этом лучше отказаться от алкоголя, сладких газированных напитков и большого количества кофе, поскольку они способствуют обезвоживанию организма.

Если у человека появились сильная головная боль, головокружение, слабость, тошнота, спутанность сознания, повысилась температура тела или произошла потеря сознания, необходимо немедленно перенести его в прохладное место, начать охлаждение организма, давать воду небольшими глотками и без промедления вызвать скорую помощь.

Минздрав предупредил об опасности теплового удара

На фоне продолжающейся жары к казахстанцам обратилось и Министерство здравоохранения РК. Чтобы предостеречь от серьезных проблем, медики рассказали, как распознать опасность и помочь себе и близким, если станет плохо.

В ведомстве объяснили, что тепловой удар развивается при перегреве организма, когда естественная система терморегуляции перестает справляться с высокой температурой окружающей среды. Без своевременной помощи это состояние может привести к поражению головного мозга, сердца, почек и других жизненно важных органов, а в тяжелых случаях – закончиться летальным исходом.

Основные признаки теплового удара: высокая температура тела, выраженная слабость, головная боль, головокружение, тошнота, спутанность сознания и потеря сознания. При появлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь и начать охлаждение пострадавшего.

Жара становится глобальной проблемой

С экстремально высокими температурами сейчас сталкивается не только Казахстан.

По данным Всемирной организации здравоохранения, мощная волна жары охватила юг Европы. В Португалии и Испании температура воздуха достигала +43°C, новая волна жары ожидается во Франции и странах Бенилюкса. Экстремальные температуры фиксируются и в некоторых районах Центральной Азии.

"Многие люди не осознают, что им угрожает опасность, даже когда объявляется чрезвычайная ситуация. Другие страны отмечали потребность в дополнительных прохладных помещениях и в информировании населения, в том числе бездомных людей, о том, где они расположены, а также говорили о необходимости обеспечить климатоустойчивость инфраструктуры здравоохранения. В ряде стран по-прежнему возникают процедурные задержки с официальным объявлением о наступлении экстремальной жары, что может замедлять принятие мер в области общественного здравоохранения", – отметили в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что экстремальная жара сегодня рассматривается как серьезная угроза общественному здоровью. Многие европейские страны уже используют специальные планы реагирования, усиливают информирование населения, запускают системы мониторинга смертности и координируют работу экстренных служб. При этом в организации признают, что подобные планы пока существуют менее чем в половине государств Европейского региона.

Но вернемся в Казахстан, где, по прогнозам синоптиков, жара в ближайшие дни сохранится во многих регионах страны. Врачи призывают не воспринимать высокие температуры как обычный летний дискомфорт. Для людей из групп риска они могут представлять серьезную угрозу здоровью, поэтому даже простые меры профилактики – достаточное количество воды, отказ от пребывания на солнце в полуденные часы и внимательное отношение к своему самочувствию – способны уберечь от тяжелых последствий.