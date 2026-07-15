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Общество

Очень сильная жара до +48°C и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 20:33 Фото: pixabay
В ряде регионов Казахстана на 16 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау утром и днем на западе и севере дождь, гроза, на востоке небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере порывы 15-20 м/с, днем на севере и востоке порывы 23-28 м/с. Днем очень сильная жара +40...+41°С. В городе Жезказган днем сильная жара +36...+38°С, ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области утром и днем на западе и севере дождь, гроза, на востоке небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на западе, севере и востоке порывы 15-20, на западе временами 23 м/с. Днем сильная жара +35°С, на юге очень сильная жара +40...+42°С. В городе Караганда днем дождь, гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью на западе и севере дождь, гроза, днем на западе, севере и в центре кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью на западе и севере 15-20 м/с, днем на западе, севере и в центре порывы 23-28 м/с. Днем на юге очень сильная жара +41°С. В городе Семей днем кратковременный дождь, гроза, град, шквал, сильная жара +36...+38°С, ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и востоке 15-20, порывы 25 м/с. Днем на юге очень сильная жара +41°С. В городе Усть-Каменогорск днем кратковременный дождь, гроза, град, шквал, сильная жара +36...+38°С, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем очень сильная жара +45...+48°С. Ветер северо-западный, на севере и в горных районах 15-20 м/с. В городе Шымкент днем очень сильная жара +45...+48°С, ранее днем сильная жара +41...+43°С. В городе Туркестан днем сильная жара +42...+44°С.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. Днем на юге сильная жара +35°С. В городе Уральск днем дождь, гроза, град, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе, севере и юге дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный, на западе, севере и юге 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем сильная жара +35°С. В городе Павлодар утром и днем дождь, гроза, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем сильная жара +35...+38°С. В городе Алматы днем сильная жара +36...+38°С.

В области Жетысу днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на востоке порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области на севере и западе кратковременный дождь, гроза. Днем на севере, юге и в центре пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на западе, юге и в центре 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, севере и юге небольшой дождь, гроза. В городе Атырау днем небольшой дождь, гроза.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, в центре и на востоке сильный дождь, град, шквал, на западе, севере и юге пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, юге и востоке порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем сильная жара +35°С. В городе Кокшетау утром и днем дождь, гроза, ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Днем на юге пыльный поземок, сильная жара +35°С. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В городе Костанай дождь, гроза, днем град, шквал, ночью и утром туман, ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В городе Астана днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем в центре пыльная буря, ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В городе Кызылорда днем сильная жара +42...+44°С.

В Северо-Казахстанской области дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, днем на западе, севере и юге град, шквал. Ночью и утром на востоке туман. Ветер юго-западный, ночью на западе и юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере и юге порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловск дождь, гроза, днем град, шквал, ветер юго-западный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области на юге и востоке небольшой дождь, гроза. Ветер западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем на юге сильная жара +36°С. В городе Актобе ветер западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В городе Тараз днем сильная жара +39...+41°С.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Казахстан ждет резкая смена погоды: от мощных ливней с грозами, градом и спадом температуры до очень сильной 46-градусной жары. Подробнее о погоде на 16, 17 и 18 июля 2026 года – по ссылке.

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Канат Болысбек
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