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Происшествия

Хлеб с начинкой: казахстанских осужденных пытались "накормить" смартфонами

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 21:52 Фото: Zakon.kz
Два мобильных телефона, спрятанных внутри буханки хлеба, пытались передать заключенным в Восточно-Казахстанской области. Об этом 15 июля 2026 года сообщили в Департаменте УИС региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, при досмотре продуктовой передачи сотрудники учреждения обнаружили два телефона, спрятанных внутри буханки хлеба. Запрещенные предметы были изъяты.

По данному факту составлены соответствующие материалы.

"Незаконная передача мобильных телефонов и других запрещенных предметов создает угрозу установленному порядку отбывания наказания и безопасности учреждения. Департамент призывает граждан соблюдать требования законодательства и напоминает, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность", – отметила официальный представитель департамента УИС по Восточно-Казахстанской области Салтанат Ожиканова.

В департаменте подчеркнули, что подобные ухищрения – не редкость. Тем не менее благодаря тщательному досмотру посылок любые запрещенные предметы вовремя перехватываются на КПП и не попадают на территорию колонии.

Ранее сообщалось, что молодой человек пытался перебросить запрещенные вещи на территорию колонии в Алматинской области.

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Канат Болысбек
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