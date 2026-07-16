Извинился, но все равно получил арест: в Алматы вынесли окончательное решение по делу выпускника

История с выпускником из Алматы, который после получения диплома неожиданно устроил публичную акцию, демонстративно разорвав корочку документа, получила продолжение. По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), молодого человека привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Большинство казахстанцев уже видели ролик в социальных сетях, на котором парень разрывает предмет, внешне схожий с обложкой диплома.

После проверки было установлено, что оригинальный диплом с приложением, а также выданная образовательным учреждением обложка повреждены не были.

"На видеозаписи была использована заранее подготовленная имитация обложки диплома", – объяснили в пресс-службе ДП Алматы.

Несмотря на это, опубликованный ролик получил широкое распространение в Казнете, вызвал неоднозначную реакцию пользователей и стал предметом проверки со стороны полиции.

В итоге: автор видеозаписи привлечен к административной ответственности по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях (размещение, распространение ложной информации, противоправного контента) .

"Кроме того, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), судом назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток". Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка в заключительный части также оставили обращение ко всем жителям города:

"Действия, направленные на распространение недостоверной информации, а также публикация контента, нарушающего общественный порядок или вводящего граждан в заблуждение, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана".

Интересно, но мнение общественности разделилось. Если одни согласны и на больший срок, то другие не видят в действиях студента признаков хулиганства.

Стоит отметить, что о решении полиции стало известно после того, как молодой человек принес извинения. "Приношу искренние извинения преподавателям, администрации колледжа и всем, кого могло задеть распространенное в социальных сетях видео", – сказал он.