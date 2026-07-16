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События

Проспорили свободу на 7 дней: двое мажоров из Шымкента устроили гонки ради 200 тысяч

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 10:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
За опасные гонки по дорогам Шымкента двое молодых людей получили по семь суток ареста. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) поделились с Zakon.kz деталями произошедшего.

Стражи порядка выявили видеозапись в социальных сетях. Так, в кадре видно, как во время движения водители грубо нарушали правила дорожного движения (ПДД): выезжали на полосу встречного движения, совершали опасные маневры, создавали аварийные ситуации и подвергали опасности других участников дорожного движения.

Уже после проверки стало известно, что один из участников управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Как выяснилось, поводом для опасной поездки стал спор на 200 тысяч тенге.

"Желая выиграть пари и снять эффектные кадры, молодые люди превратили городские улицы в импровизированную гоночную трассу".Пресс-служба ДП Шымкента

Теперь нарушители привлечены к административной ответственности за допущенные грубые нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, двое из них подвергнуты административному аресту сроком на 7 суток за мелкое хулиганство.

Тем временем в Алматы студент арестован на пять суток за то, что после получения диплома неожиданно устроил публичную акцию, демонстративно разорвав "липовую" корочку документа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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