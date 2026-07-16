Проспорили свободу на 7 дней: двое мажоров из Шымкента устроили гонки ради 200 тысяч

За опасные гонки по дорогам Шымкента двое молодых людей получили по семь суток ареста. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) поделились с Zakon.kz деталями произошедшего.

Стражи порядка выявили видеозапись в социальных сетях. Так, в кадре видно, как во время движения водители грубо нарушали правила дорожного движения (ПДД): выезжали на полосу встречного движения, совершали опасные маневры, создавали аварийные ситуации и подвергали опасности других участников дорожного движения.

Уже после проверки стало известно, что один из участников управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Как выяснилось, поводом для опасной поездки стал спор на 200 тысяч тенге.

"Желая выиграть пари и снять эффектные кадры, молодые люди превратили городские улицы в импровизированную гоночную трассу". Пресс-служба ДП Шымкента

Теперь нарушители привлечены к административной ответственности за допущенные грубые нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, двое из них подвергнуты административному аресту сроком на 7 суток за мелкое хулиганство.

Тем временем в Алматы студент арестован на пять суток за то, что после получения диплома неожиданно устроил публичную акцию, демонстративно разорвав "липовую" корочку документа.