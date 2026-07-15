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Общество

От волны критики до публичных извинений: чем закончился скандал с выпускником из Алматы

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:13 Фото: freepik
7 июля 2026 года в одном из колледжей Алматы после получения диплома один из выпускников неожиданно устроил публичную акцию, демонстративно разорвав корочку документа, сообщает Zakon.kz.

Действия молодого казахстанца знатно разозлили жителей страны. Пользователи Казнета отмечают недопустимость таких действий и требуют наказания.

Но нашумевшая история завершилась сегодня, 15 июля 2026 года. Колледж, в котором как раз и учился студент, опубликовал его официальное обращение.

"Приношу искренние извинения преподавателям, администрации колледжа и всем, кого могло задеть распространенное в социальных сетях видео с церемонии вручения дипломов", – отметил молодой человек на камеру.

Он также уточнил, что официальный диплом не был поврежден:

"Для выступления мной была заранее подготовлена его копия. В моих действиях не было злого умысла или намерения проявить неуважение к колледжу и его ценностям. Искренне сожалею о произошедшем и обещаю, что подобная ситуация больше не повторится".

Пока одни устаивают провокации, другие, наоборот стремятся к знаниям. К примеру, 87-летний пенсионер из Румынии подал документы в университет, чтобы спастись от одиночества и сохранить остроту ума.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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