ИИ, кибербезопасность и новая Конституция – основа трансформации академии при Генпрокуратуре

16 июля 2026 года генеральный прокурор Берик Асылов принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам магистратуры и докторантуры Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

В церемонии приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, руководители правоохранительных, специальных органов, а также ведущих вузов, включая Maqsut Narikbayev University, Евразийский национальный университет им. Гумилева, Международный университет Астаны, Astana IT University, Национальной университет обороны и Академию МВД.

За 10 лет послевузовское образование в Академии получили 534 сотрудника правоохранительных органов: 459 завершили магистратуру, 75 – докторантуру.

Принципиальная особенность Академии в том, что за одной партой обучаются представители разных ведомств, что формирует общую профессиональную культуру сотрудничества, объединяющую разные практики в единую экосистему обеспечения Закона и Порядка.

Открывая церемонию, генеральный прокурор отметил, что нынешний выпуск завершает обучение в исторический период развития страны.

Новая Конституция закрепила принципиально новый уровень защиты прав человека, впервые подняв на конституционный уровень развитие человеческого капитала, науки, образования, цифровых прав граждан, а также ценности прогресса, инноваций и знаний как основу ответственного патриотизма.

По словам Берика Асылова, именно эти изменения определяют дальнейшую эволюцию правоохранительной системы.

"Академия сегодня трансформируется в интеллектуальное и технологическое ядро правоохранительной системы, объединяющее науку, образование, IT-технологии и практику. Мы уже готовим специалистов нового поколения для эффективной работы в цифровой среде, чтобы предвидеть угрозы еще до того, как они приобретут массовый характер. В XXI веке побеждает не тот, кто быстрее реагирует на преступления, а тот, кто способен их предвидеть. Именно поэтому будущее правоохранительной системы начинается сегодня – в научных лабораториях, аудиториях Академии и центрах разработки новых технологий", – отметил Берик Асылов.

Глава надзорного ведомства отметил, что развитие цифровизации полностью соответствует новой конституционной модели страны и стратегическому курсу главы государства на построение адаптивного, технологически суверенного Казахстана, ориентированного на безукоризненное служение гражданам и верховенство Закона.

В рамках поручений президента страны о повышении качества образования и исследований Академия формирует комплексную экосистему подготовки специалистов в области цифровой криминалистики, расследования киберпреступлений, анализа электронных доказательств, открытых источников информации и применения искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности.

Для этого создан Институт противодействия киберпреступности и цифровых технологий, которым разработаны уникальные программы по цифровой криминалистике и расследованию киберпреступлений, в том числе совершенных с использованием криптоактивов.

Еще одним стратегическим направлением становится формирование единого научного пространства правоохранительной системы. На сегодняшний день Академией уже проведено более 60 межведомственных научных исследований.

Следующим этапом станет преобразование Научно-методического совета в Межведомственный совет с участием гражданских университетов.

Такой формат позволит объединить научный потенциал, практический опыт и современные образовательные подходы для выработки единых решений по развитию правоохранительной системы страны.

В перспективе Академия планирует получить статус исследовательского университета, расширить международное сотрудничество, развивать программы двойных дипломов и академическую мобильность.

Участникам церемонии была презентована работа киберполигона, Форсайт-центра, Innovation Lab и Центра научной превенции и межведомственного взаимодействия.

Работая в пилотном режиме, Форсайт-центр подготовил глубокие аналитические исследования по противодействию мошенничествам с использованием технологий дипфейка, развитию беспилотных систем и теневым цифровым рынкам;

В рамках лаборатории Innovation Lab разработано 14 прикладных продуктов (методических рекомендаций и алгоритмов), которые уже внедряются в практику. Данный опыт масштабируется через региональную сеть лабораторий ProLab и учебно-практических кабинетов в территориальных прокуратурах.

Академией получено около 20 патентов на полезные модели. Среди разработок – прототипы беспилотных летательных аппаратов, специализированные технические средства для проведения следственных действий, а также беспилотный подводный дрон для поиска и обнаружения металлических объектов, применимый в поисковых мероприятиях и криминалистических исследованиях.

Подводя итоги визита, Берик Асылов подчеркнул, что современная безопасность государства уже невозможна без науки, технологий и искусственного интеллекта.