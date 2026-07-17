ЦИК зарегистрировал партийный список "Ак жол" на выборы депутатов Курултая

В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали партийный список от Демократической партии "Ак жол" на выборы депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

В партийном списке Демократической партии "Акжол" – 63 человека.

"9 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию были представлены документы от Демократической партии "Ак жол" о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Курултая. ЦИК провела соответствующую работу о соответствии кандидатов требованиям, предъявляемым к ним Конституцией и законом "О выборах", – сказала член ЦИК Ляззат Суйндик.

Стоит отметить, что Демократическая партия "Ак жол" освобождается от уплаты избирательного взноса, так как получила более 8,41% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса VIII созыва.

С обновленным списком международных наблюдателей за выборами в Курултай можно ознакомиться в материале.