#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
469.71
536.17
6.01
Политика

ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:46 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов 16 июля 2026 года сообщил, что ЦИК зарегистрировал партийный список партии Respublica на выборы депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что 7 июля общественное объединение, партия Respublica, представило в Центральную избирательную комиссию РК все необходимые документы о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Курултая РК.

"Партия Respublica представила партийный список из 76 человек. В соответствии с запросом, направленным Центральной избирательной комиссией в уполномоченные государственные органы, осуществлена проверка кандидатов в депутаты Курултая на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах". Также Центральной избирательной комиссией зарегистрировано заявление от одного кандидата – Сании Темиргалиевой – о добровольном исключении из партийного списка данной партии. Заявление поступило 11 июля", – озвучил Шавхат Утемисов.

Он заявил, что с учетом изложенного, в случае принятия представленного постановления, партийный список будет состоять из 75 человек.

"Из них 38 кандидатов – это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые составляют 50,7%. Установленная законом квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах". В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Конституционного закона "О выборах" избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими 5 и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании на предыдущих выборах депутатов Парламента. Партия Respublica на выборах депутатов Парламента VIII созыва набрала 8,59% голосов. В этой связи партия Respublica освобождается от уплаты избирательного взноса", – дополнил Шавхат Утемисов.

14 июля 2026 года ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
16:42, 14 июля 2026
ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
16:50, 14 июля 2026
Какой взнос должны заплатить партии для участия в выборах в Курултай
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
17:34, 14 июля 2026
ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей на выборы в Курултай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Акжурек Калабай
12:08, Сегодня
Акжурек Калабай проиграл в финале и стал серебряным призёром чемпионата Азии по боксу
Богдан Гуськов
11:55, Сегодня
"Я принял его за 30 секунд": узбекский боец Гуськов рассказал, как принял бой с Анкалаевым
Макс Холлуэй
11:36, Сегодня
Конор Макгрегор потребовал изменить результат боя с Максом Холлуэем на UFC 329
Адиль Асканбай
11:19, Сегодня
Разгром с нокдаунами случились в бою Адиля Асканбая с узбекским боксёром в финале ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: