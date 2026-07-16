ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в Курултай

Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов 16 июля 2026 года сообщил, что ЦИК зарегистрировал партийный список партии Respublica на выборы депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что 7 июля общественное объединение, партия Respublica, представило в Центральную избирательную комиссию РК все необходимые документы о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Курултая РК.

"Партия Respublica представила партийный список из 76 человек. В соответствии с запросом, направленным Центральной избирательной комиссией в уполномоченные государственные органы, осуществлена проверка кандидатов в депутаты Курултая на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах". Также Центральной избирательной комиссией зарегистрировано заявление от одного кандидата – Сании Темиргалиевой – о добровольном исключении из партийного списка данной партии. Заявление поступило 11 июля", – озвучил Шавхат Утемисов.

Он заявил, что с учетом изложенного, в случае принятия представленного постановления, партийный список будет состоять из 75 человек.

"Из них 38 кандидатов – это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые составляют 50,7%. Установленная законом квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах". В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Конституционного закона "О выборах" избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими 5 и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании на предыдущих выборах депутатов Парламента. Партия Respublica на выборах депутатов Парламента VIII созыва набрала 8,59% голосов. В этой связи партия Respublica освобождается от уплаты избирательного взноса", – дополнил Шавхат Утемисов.

14 июля 2026 года ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай.