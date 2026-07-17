#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+38°
$
472.34
541.25
6.01
Общество

В Балхаше наградили лучших металлургов ко Дню металлурга

В Балхаше наградили лучших металлургов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:02 Фото: Казахмыс
Для Балхаша День металлурга – один из главных профессиональных праздников. Сегодня в отрасли трудятся более шести тысяч жителей города, многие из которых продолжают семейные трудовые династии.

Только за первое полугодие 2026 года на Балхашском медеплавильном заводе было произведено более 96 тысяч тонн катодной меди.

В честь профессионального праздника в городе состоялась торжественная церемония чествования работников отрасли. Лучшим металлургам вручили ведомственные и государственные награды.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал: "Человек труда должен пользоваться особым уважением в обществе". Эти слова в полной мере относятся к вам. Благодаря вашему труду металлургия Карагандинской области остается одной из опор экономики Казахстана. За прошлый год объем промышленного производства региона превысил 5,3 трлн тенге, из которых около 3,8 трлн тенге приходится на обрабатывающую промышленность. Сегодня предприятия отрасли уверенно смотрят в будущее. Внедряются современные технологии, повышаются экологические стандарты, реализуются новые производственные проекты. Но главной ценностью, как и прежде, остаются люди. Именно ваши знания, профессионализм и ответственность позволяют отрасли двигаться вперед", – отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
В Балхаше наградили лучших металлургов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:02

Фото: Казахмыс

Глава региона особо отметил вклад трудовых династий в развитие металлургии. В качестве примера он привел семью Акбергеновых, общий трудовой стаж представителей которой в отрасли уже превысил сто лет.

В ходе церемонии Ермаганбет Булекпаев вручил лучшим работникам нагрудные знаки "Еңбек Даңқы", "Құрметті металлург" и медали "Еңбек ардагері".

О значении труда металлургов и дальнейшем развитии Балхашской производственной площадки также рассказал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі. Он подчеркнул, что человек, его здоровье и безопасность находятся в центре каждого решения компании.

В Балхаше наградили лучших металлургов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:02

Фото: Казахмыс

"За первое полугодие 2026 года Балхашский медеплавильный завод выпустил более 96 тысяч тонн катодной меди. За этой цифрой – ваш ежедневный труд и настоящий профессионализм. Мы последовательно обновляем производственную инфраструктуру, модернизируем оборудование, улучшаем бытовые условия, развиваем медицинские и социальные программы. В этом году на Балхашском медеплавильном заводе реализуется масштабная программа капитальных ремонтов. Проводится капитальный ремонт плавильных агрегатов ПВ-1 и ПВ-2, обновляется кровельное покрытие зданий с заменой системы ливневой канализации. Одновременно усиливается техническое оснащение предприятия, устанавливаются системы кондиционирования воздуха. До конца года для Балхашской производственной площадки будут приобретены два современных автомобиля скорой медицинской помощи общей стоимостью свыше 166 млн тенге. Кроме того, в рамках корпоративной программы "Гигиена" в 2026 году планируется модернизировать 24 объекта социально-бытового назначения. На эти цели направлено 754 млн тенге", – рассказал Руслан Өскенәлі.

Развитие производства в компании неразрывно связано с улучшением качества жизни в регионах присутствия. Об этом в своем выступлении заявил председатель Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков.

В Балхаше наградили лучших металлургов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:02

Фото: Казахмыс

Он отметил, что компания инвестирует средства не только в модернизацию предприятий, но и в развитие городской инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

"Общий портфель социальных и инфраструктурных проектов компании составляет около 45 млрд тенге. В Балхаше начинается реализация новых социальных инициатив. В ближайшие годы здесь будут построены современный детский сад и спортивно-туристическая база, предназначенная для занятий спортом, активного отдыха и развития туристского потенциала региона. Это инвестиции в качество жизни наших сотрудников и их семей, а также вклад в будущее города", – сказал Нурмухамбет Абдибеков.

Празднование Дня металлурга в Балхаше продолжится масштабной культурной программой. Для жителей и гостей города подготовлен фестиваль с семейными развлечениями, спортивными соревнованиями и концертом популярных артистов. Завершит праздничные мероприятия салют.

В Балхаше наградили лучших металлургов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:02

Фото: Казахмыс

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше
15:02, 18 июля 2023
Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше
Болат Жүрек
18:31, 22 июля 2024
"Болат Жүрек" – как проходил концерт ко Дню металлурга в Темиртау
День труда
15:48, 26 сентября 2025
Накануне Дня труда в Акмолинской области отметили лучших работников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
16:01, Сегодня
Арман Царукян не подерётся за титул UFC в следующем бою
&quot;Барыс&quot; приступил к тренировкам не в полном составе: известна причина
15:47, Сегодня
Игроки "Барыса" приступили к тренировкам не в полном составе: причина в регламенте КХЛ
Гендиректор &quot;Астаны&quot; выступил с обращением после вылета клуба из Лиги Конференций
15:20, Сегодня
Гендиректор "Астаны" выступил с обращением после вылета клуба из Лиги Конференций
Усман Нурмагомедов
14:58, Сегодня
Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом PFL вместе с чемпионкой Дитчевой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: