В Балхаше наградили лучших металлургов ко Дню металлурга

Для Балхаша День металлурга – один из главных профессиональных праздников. Сегодня в отрасли трудятся более шести тысяч жителей города, многие из которых продолжают семейные трудовые династии.

Только за первое полугодие 2026 года на Балхашском медеплавильном заводе было произведено более 96 тысяч тонн катодной меди.

В честь профессионального праздника в городе состоялась торжественная церемония чествования работников отрасли. Лучшим металлургам вручили ведомственные и государственные награды.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал: "Человек труда должен пользоваться особым уважением в обществе". Эти слова в полной мере относятся к вам. Благодаря вашему труду металлургия Карагандинской области остается одной из опор экономики Казахстана. За прошлый год объем промышленного производства региона превысил 5,3 трлн тенге, из которых около 3,8 трлн тенге приходится на обрабатывающую промышленность. Сегодня предприятия отрасли уверенно смотрят в будущее. Внедряются современные технологии, повышаются экологические стандарты, реализуются новые производственные проекты. Но главной ценностью, как и прежде, остаются люди. Именно ваши знания, профессионализм и ответственность позволяют отрасли двигаться вперед", – отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: Казахмыс

Глава региона особо отметил вклад трудовых династий в развитие металлургии. В качестве примера он привел семью Акбергеновых, общий трудовой стаж представителей которой в отрасли уже превысил сто лет.

В ходе церемонии Ермаганбет Булекпаев вручил лучшим работникам нагрудные знаки "Еңбек Даңқы", "Құрметті металлург" и медали "Еңбек ардагері".

О значении труда металлургов и дальнейшем развитии Балхашской производственной площадки также рассказал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі. Он подчеркнул, что человек, его здоровье и безопасность находятся в центре каждого решения компании.

Фото: Казахмыс

"За первое полугодие 2026 года Балхашский медеплавильный завод выпустил более 96 тысяч тонн катодной меди. За этой цифрой – ваш ежедневный труд и настоящий профессионализм. Мы последовательно обновляем производственную инфраструктуру, модернизируем оборудование, улучшаем бытовые условия, развиваем медицинские и социальные программы. В этом году на Балхашском медеплавильном заводе реализуется масштабная программа капитальных ремонтов. Проводится капитальный ремонт плавильных агрегатов ПВ-1 и ПВ-2, обновляется кровельное покрытие зданий с заменой системы ливневой канализации. Одновременно усиливается техническое оснащение предприятия, устанавливаются системы кондиционирования воздуха. До конца года для Балхашской производственной площадки будут приобретены два современных автомобиля скорой медицинской помощи общей стоимостью свыше 166 млн тенге. Кроме того, в рамках корпоративной программы "Гигиена" в 2026 году планируется модернизировать 24 объекта социально-бытового назначения. На эти цели направлено 754 млн тенге", – рассказал Руслан Өскенәлі.

Развитие производства в компании неразрывно связано с улучшением качества жизни в регионах присутствия. Об этом в своем выступлении заявил председатель Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков.

Фото: Казахмыс

Он отметил, что компания инвестирует средства не только в модернизацию предприятий, но и в развитие городской инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

"Общий портфель социальных и инфраструктурных проектов компании составляет около 45 млрд тенге. В Балхаше начинается реализация новых социальных инициатив. В ближайшие годы здесь будут построены современный детский сад и спортивно-туристическая база, предназначенная для занятий спортом, активного отдыха и развития туристского потенциала региона. Это инвестиции в качество жизни наших сотрудников и их семей, а также вклад в будущее города", – сказал Нурмухамбет Абдибеков.

Празднование Дня металлурга в Балхаше продолжится масштабной культурной программой. Для жителей и гостей города подготовлен фестиваль с семейными развлечениями, спортивными соревнованиями и концертом популярных артистов. Завершит праздничные мероприятия салют.